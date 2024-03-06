به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوری سه شنبه شب در جمع مسئولان شهرستان دیر در دبیرستان شریعتی بردستان، اظهار داشت: منابع طبیعی بستر حیات و توسعه پایدار است و هرگونه توسعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی در قالب حفظ منابع طبیعی است و تا زمانی این مهم را نهادینه نکنیم نمی‌توانیم به پیشرفت دل خواه برسیم.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیر افزود: با توجه به توسعه صنعتی که یک ضرورت برای پیشرفت است همزمان باید در زمینه حفظ منابع طبیعی نیز کوشا باشیم.

وی ادامه داد: درختان کارخانه اکسیژن سازی هستند و یکی از اهداف درختکاری تثبیت کربن هوا و تولید اکسیژن است.

منصوری درباره فواید درختکاری، گفت: درختکاری نقش مهمی در ایجاد پناهگاه حیات وحش، حفظ حیات وحش، تولید چوب، دامداری دارد.

وی تاکید کرد: در بحث ریزگردها که ناشی از فرسایش خاک است و سفره‌های آب زیرزمینی و سیلاب‌ها با توجه به تغییر اقلیم و آب و هوا یکی از کارها اجرای طرح‌های آبخیزداری است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیر با اشاره به طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور، خاطرنشان کرد: سهمیه امسال استان تولید ۳ میلیون اصله نهال بوده است که یک سوم آن یعنی یک میلیون اصله نهال در نهالستان بردخون تولید شده است.

وی افزود: با توجه به اقلیم و سواحلی که ما داریم و طبق پژوهش‌های بین‌المللی، درخت حرا بالاترین میزان تثبیت کربن و تولید اکسیژن بین گونه‌های درختی دارد که از دو سه ماه پیش کاشت نهال حرا با پویش‌های مختلف و همکاری نهادها و ادارات در سواحل شهرستان شروع شده است.

منصوری با بیان اینکه تعهد شهرستان دیر کاشت ۷۰۰ هزار نهال در سال جاری است، عنوان کرد: ۴۰۰ هزار اصله نهال حرا در سواحل شهرستان خصوصاً منطقه بردخون کاشته می‌شود که نقش مهمی در ایجاد منطقه گردشگری دارد؛ بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نهال درختان دیگر نیز در سطح شهرستان کاشته می‌شود.

وی از آغاز ۷۲ هکتار جنگل کاری با همکاری شهرداری و مجموعه شورای بردستان خبر داد و بیان کرد: پیگیر حل دغدغه آب این محدوده ۷۲ هکتاری هستیم.

منصوری یادآور شد: در بحث حفاظت از اراضی و بیت المال و پیگیری پرونده‌های قضائی در سال جاری، ۷۷۵ هکتار به ارزش ۲۹ میلیارد تومان به نفع منابع طبیعی و ۴۵ هکتار علیه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رأی صادر شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیر ابراز کرد: کارگروهی در استان و شهرستان در راستای رفع تداخلات اراضی تشکیل شده است که براساس نقشه‌های قدیمی و تفسیر عکس‌های هوایی هر جایی که آثاری دارد جانمایی می‌شود که تقریباً قسمت عمده پلاک‌ها انجام داده‌ایم و افزایش مستثنیات در خیلی از این پلاک‌ها اتفاق افتاده است که پس از اصلاح نقشه‌های منابع طبیعی، سند افراد نیز اصلاح خواهد شد.