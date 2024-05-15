خانواده ها از زایمان زودرس و دیررس اجتناب کنند

گیتی لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همواره توصیه پزشکی به مادرانی که قصد فرزندآوری و زایمان دارند، زایمان طبیعی است و انتظار می‌رود زنان و خانواده‌ها از زایمان دیررس و زودرس اجتناب کنند.

وی با بیان اینکه باید به مادران اجازه داده شود شرایط زایمان را دلبخواه انتخاب کنند و زایمان سزارین را در شرایط خاص خود انجام دهند، افزود: استرس و درد زایمان اول باعث می‌شود برخی از مادران نسبت به زایمان‌های بعدی مقاومت کنند که با تدابیر لازم در بیمارستان علوی شرایط زایمان نسبت به سال‌های گذشته با بهبود قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و با روش‌های پزشکی درد زایمان را در این بیمارستان به حداقل رسانده‌ایم.

کارشناس مامایی بیمارستان علوی ادامه داد: آموزش مادران باردار، اختصاص اتاق ایزوله به هر یک از مادران، دوش آب گرم، استقرار فرد مورد زنان باردار به عنوان همراه و تکریم بیمار و سایر تمهیدات و اقدامات برای مراجعه کنندگان به بخش زنان و زایمان بیمارستان علوی انجام می‌شود.

لطفی با بیان اینکه شیرین‌ترین لحظه‌هایی که یک مادر بعد از درد زایمان با آغوش فرزند خود به آرامش خاصی می‌رسد را بارها شاهد بودیم و خوشحالی خانواده‌ها را با فرزندآوری مشاهده کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: مادران نازایی بودند که با بیش از دو دهه زندگی مشترک زایمان کرده‌اند و خوشحالی و گریه خود و خانواده‌هایشان را در سالن بخش زنان و زایمان بیمارستان علوی با چشمان خود دیده‌ایم.

مسئول نوزادان زایمان طبیعی بیمارستان علوی در پایان سخنان خود با اشاره به تجاربی که در بخش زنان و زایمان بیمارستان علوی داشته است، گفت: با خوشحالی مادران و خانواده‌ها خوشحال شدیم و با تولد برخی فرزندان نارس و ناقص و ناراحتی مادران و خانواده آن‌ها، پرسنل بخش نیز ناراحت شده‌اند.