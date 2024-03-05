به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی عراق از حمله به اهدافی در محدوده رژیم صهیونیستی خبر داد.

در همین ارتباط نیز، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده است که نیروگاه برق فرودگاه حیفا در رژیم صهیونیستی را با پهپاد هدف قرار داده است.

این نخستین بار نیست که مقاومت اسلامی عراق اهدافی در محدوده رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد.

چند روز پیش نیز مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله جدیدی را به سرزمین‌های اشغالی انجام داده و یک انبار مواد شیمیایی را در بندر حیفا واقع در سرزمین‌ها اشغالی مورد حمله قرار داده است.

بر اساس بیانیه صادرشده از سوی مقاومت اسلامی عراق، این حمله با استفاده از پهپاد به انجام رسیده است. همچنین در این بیانیه آمده بود: ما بر تداوم حمله به مواضع دشمنان در یاریِ مردم غزه و در واکنش به کشتار و جنایت‌های اشغالگران تاکید می‌کنیم.

چندی پیش نیز، مقاومت اسلامی عراق از حمله به بندر اشدود در جنوب رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که که بندر اشدود در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات پهپادی این گروه قرار گرفته است.

حملات مقاومت اسلامی عراق به اهداف متعلق به رژیم صهیونیستی یا آمریکا در پاسخ به ادامه جنگ در غزه و حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

پیشتر «ثائر الجبوری» نماینده پارلمان عراق تاکید کرده بود که مقاومت اسلامی در عراق برآمده از خواست و نظر مخالف مردم این کشور در برابر حضور اشغالگران آمریکایی است. وی افزود: آمریکایی‌ها نمی‌توانند به صورت مستقیم با مقاومت اسلامی عراق درگیر شوند. حمله‌های نیروهای مقاومت علیه پایگاه‌های آمریکا طی دوره گذشته به مثابه مقابله با نقشه‌های توسعه طلبانه واشنگتن است.

الجبوری بیان کرد: همین حمله‌های نیروهای مقاومت باعث شد آمریکا در خصوص موضوع بیرون کردن نیروهای رزمی خود از عراق پای میز مذاکره بیاید. وی بیان کرد: اینکه شاهد عدم موضع گیری برخی جریان‌های سیاسی در داخل پارلمان عراق در برابر حضور اشغالگران آمریکایی در کشور هستیم به این معنی است که جریان‌های مذکور حضور آمریکایی‌ها و اشغال کشور را تأیید می‌کنند.

وی گفت: این در حالی است که دیگر جریان‌های سیاسی در کنار ملت عراق از مقاومت اسلامی این کشور حمایت کرده و همین مساله باعث خنثی شدن تمام نقشه‌های آمریکایی‌ها برای نفوذ و مداخله در موضوعات مختلف کشور شد.

همچنین «سعید البدری» تحلیلگر امور امنیتی عراق در سخنانی درباره مقاومت عراق تصریح کرده است که نیروهای مقاومت اسلامی در این کشور ابزارهای مختلف و زیادی برای متوقف کردن جنایات اشغالگران آمریکایی علیه ملت عراق و شخصیت‌های برجسته این کشور دارند.

وی افزود: آمریکا به خوبی می‌داند که از دست دادن عراق به معنی پایان یافتن منافع این کشور و از دست رفتن بسیاری از پروژه‌های واشنگتن است که برای تحقق آن‌ها در منطقه تلاش کرده است.

پیش از این نیز «حسین حبیب» نماینده ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق تاکید کرده بود که دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی در این کشور وجود ندارد چرا که نیروهای عراقی از توانمندی‌های بالایی برای رویارویی با خطرهای مختلف برخوردار هستند.

وی افزود: کیفیت عملکرد نیروهای عراقی و پیشرفت فعالیت‌های امنیتی آن‌ها که باعث کاهش عملیات تروریستی در کشور و تقویت ثبات عراق شده بر همگان آشکار است.

حبیب از نیروهای ملی عراق خواست برای تسریع روند بیرون کردن نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی از این کشور به دلیل تجاوزات پی در پی آن‌ها وارد عمل شوند.