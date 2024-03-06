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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۵۱

نماینده پارلمان عراق:

بغداد برای پایان حضور ائتلاف آمریکا به سازمان ملل مراجعه کند

بغداد برای پایان حضور ائتلاف آمریکا به سازمان ملل مراجعه کند

یک نماینده عراقی بر ضرورت درخواست از سازمان ملل و شورای امنیت برای پایان دادن به حضور نیروهای ائتلاف آمریکا در این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد البلداوی» نماینده ائتلاف فتح عراق تاکید کرد که باید نیروهای امنیتی این کشور در نوار مرزی برای تضمین عدم ورود عناصر تروریست به این منطقه‌ها مستقر شوند.

وی افزود: ما به پایان دادن حضور اشغالگران در داخل عراق نیاز مبرم داریم. باید از جریان‌های مقاومت در عراق به عنوان پشتیبان نیروهای امنیتی در راستای حفاظت از حاکمیت کشور حمایت شود.

البلداوی تصریح کرد: اقدامات سیاسی در داخل عراق برای پایان دادن به ماموریت ائتلاف بین المللی با درخواست از سازمان ملل و شورای امنیت در این خصوص همراه می‌شود. باید یک جدول زمانی مشخص مورد توافق کمیته‌های مذاکره کننده تعیین شود.

«ابراهیم السکینی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق پیشتر تاکید کرده بود که تشکیل کمیته‌های مشترک میان این کشور و آمریکا با هدف بررسی پرونده بیرون راندن نظامیان خارجی از عراق بازی واشنگتن به شمار می‌رود.

وی افزود: این بازی دیگر برای همگان آشکار شده است. تداوم حضور اشغالگران آمریکایی در عراق باعث به وجود آمدن دردسرهای زیادی شده است.

کد مطلب 6047856

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