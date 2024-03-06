به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «ابراهیم السکینی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که تشکیل کمیته‌های مشترک میان این کشور و آمریکا با هدف بررسی پرونده بیرون راندن نظامیان خارجی از عراق بازی واشنگتن به شمار می‌رود.

وی افزود: این بازی دیگر برای همگان آشکار شده است. تداوم حضور اشغالگران آمریکایی در عراق باعث به وجود آمدن دردسرهای زیادی شده است.

السکینی تصریح کرد: عراق هرگز بعد از خروج نظامیان آمریکایی با تهدیدات امنیتی رو به رو نخواهد شد چرا که قدرت نظامی گسترده ای دارد.

وی بیان کرد: آمریکا به باج گیری از دولت‌های عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون ادامه می‌دهد. بیرون راندن نظامیان آمریکایی از این کشور هرگز از طریق کانال‌های دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی انجام نخواهد شد.

پیش از این ثائر الجبوری نماینده پارلمان عراق تاکید کرده بود که تعداد اشغالگران آمریکایی در این کشور از ۱۰ هزار نظامی عبور کرده است.