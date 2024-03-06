به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «ابراهیم السکینی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد که تشکیل کمیتههای مشترک میان این کشور و آمریکا با هدف بررسی پرونده بیرون راندن نظامیان خارجی از عراق بازی واشنگتن به شمار میرود.
وی افزود: این بازی دیگر برای همگان آشکار شده است. تداوم حضور اشغالگران آمریکایی در عراق باعث به وجود آمدن دردسرهای زیادی شده است.
السکینی تصریح کرد: عراق هرگز بعد از خروج نظامیان آمریکایی با تهدیدات امنیتی رو به رو نخواهد شد چرا که قدرت نظامی گسترده ای دارد.
وی بیان کرد: آمریکا به باج گیری از دولتهای عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون ادامه میدهد. بیرون راندن نظامیان آمریکایی از این کشور هرگز از طریق کانالهای دیپلماتیک و مذاکرات سیاسی انجام نخواهد شد.
پیش از این ثائر الجبوری نماینده پارلمان عراق تاکید کرده بود که تعداد اشغالگران آمریکایی در این کشور از ۱۰ هزار نظامی عبور کرده است.
نظر شما