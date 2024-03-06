هشدار پلیس به هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال/ توصیه به خانواده ها

به گزارش خبرگزاری، سرهنگ علی همه خانی، با هشدار به برهم زنندگان آرامش مردم در آستانه آخرین چهارشنبه سال از خانواده‌ها خواست در روزهای پیش رو مراقب فرزندان خود باشند.

وی خاطرنشان کرد: پلیس با هنجارشکنان و برهم زنندگان آرامش مردم و جامعه در آستانه آخرین چهارشنبه سال برخورد قانونی خواهد کرد.

معاون اجتماعی پلیس پایتخت گفت: حفظ امنیت و آرامش جامعه همواره از اولویت‌های اصلی پلیس بوده و ایجاد بی نظمی و سلب آرامش مردم خط قرمز خدمت گذاران مردم در مجموعه پلیس تهران بزرگ است.

سرهنگ علی همه خانی بیان کرد: خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد منفجره و مواد محترقه جرم است و متخلفان مطابق قانون مجازات خواهند شد و در صورت فروش مواد محترقه غیرمجاز جهت استفاده در چهارشنبه پایانی سال در مراکز تجاری، پلیس از ادامه فعالیت تجاری آنها جلوگیری و نسبت به پلمب این مراکز اقدام خواهد کرد.

وی از والدین و خانواده‌ها خواست هشدارهای پلیس را در خصوص حوادث احتمالی چهارشنبه‌سوری جدی بگیرند تا فرزندانشان دچار حادثه نشوند.

معاون اجتماع فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر اینکه جوانان و نوجوانان عزیز با کنترل و مدیریت هیجانات آنی، هم از خطرات احتمالی پیشگیری کنند و هم پلیس را یاری کنند، اضافه کرد: والدین از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی توسط فرزندان جلوگیری کنند تا آنها سرود شاد زندگی را در صدای مهیب نارنجک و مواد محترقه به سکوت و غم تبدیل نکنند.

معاون اجتماعی پلیس تهران بزرگ با اشاره به اینکه آرامش روحی و روانی و سلامت جسمی مردم از اولویت‌های پلیس است، گفت: هنجارشکنان باید بدانند و آگاه باشند در مواجهه با اقداماتی که برای سلامت روان و جسم شهروندان خطرآفرین باشد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.