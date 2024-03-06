به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش خبرنگار شبکه المیادین، جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعت‌های گذشته اردوگاه النصیرات را واقع در مرکز نوار غزه بمباران کردند.

این جنگنده‌ها خانه‌های مسکونی را در منطقه الحکر واقع در دیرالبلح در مرکز نوار غزه نیز بمباران کردند که در پی آن تعدادی از ساکنان این منطقه به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

در همین حال هلی کوپترهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت فلسطینی‌ها در شرق شهر غزه تیراندازی کردند.

توپخانه رژیم صهیونیستی نیز به حمله‌های خود علیه بخش‌های مختلف نوار غزه طی بامداد امروز ادامه داد. این حمله‌ها بخش شرقی اردوگاه النصیرات را هدف قرار داد.

بخش‌های شرقی شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه نیز شاهد این حمله‌های وحشیانه بوده است. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی همچنین شرق البریج را واقع در مرکز نوار غزه هدف قرار داد.

در حالی که منطقه المغراقه واقع در مرکز نوار غزه شاهد وقوع درگیری‌های سنگین میان عناصر اشغالگر و رزمندگان فلسطینی است ارتش رژیم صهیونیستی این منطقه را هدف حمله‌های توپخانه ای خود قرار داد.