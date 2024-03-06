به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور غذا در سخنانی اعلام کرد که ارتش اسراییل به عمد کاروان‌های بشردوستانه در غزه را با وجود اطلاع از مسیر آنها بمباران می‌کند.

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، اسراییل نمی‌خواهد هیچ کمکی به نیازمندان غزه برسد و با این کار در حال ایجاد یک قحطی آشکار و عمدی علیه فلسطینی‌هاست.

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین خواستار تحریم اسراییل به دلیل نادیده گرفتن تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و جنایت جنگی در غزه شده است.

از سوی دیگر، وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که ما خواستار آتش بس فوری و بدون قید و شرط برای توقف جنگ غزه هستیم.

در بیانیه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی آمده است که ما خواستار باز شدن کریدورهای بشردوستانه برای ارسال کمک‌های فوری بدون مانع به غزه هستیم.

وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی همچنین در بیانیه خود نسبت به خطر ادامه جنایت نسل کشی و پاکسازی قومی در غزه هشدار داده و افزوده‌اند: «ما خواستار اقدام فوری با درخواست از جامعه جهانی برای اعمال فشار بر اسراییل هستیم.»

همچنین سخنگوی آکسفام با انتقاد از کمک‌های هوایی و ناکافی آمریکا در غزه گفته است که انداختن کمک‌های هوایی آمریکا راه حل بحران غزه نیست و ما خواستار باز شدن گذرگاه‌ها و رساندن کمک‌ها به شمال غزه هستیم.

آکسفام که یک سازمان خیریهٔ بین‌المللی برای مبارزه با فقر است، همچنین به حملات نیروهای صهیونیستی به نیروهای امدادی اشاره کرده و گفته است که هدف قرار دادن کاروان‌های کمک رسانی یک الگوی مستمر در رفتار ارتش اسراییل است که بحران امنیت غذایی در غزه را تشدید می‌کند.

به گفته سخنگوی آکسفام، وضعیت در غزه فاجعه بار است و آتش بس برای مهار خطر قحطی فوری ضروری است، چون زمان زیادی باقی نمانده است.

همزمان اما «جان کربی» از مقامات ارشد کاخ سفید در نشست خبری خود اعلام کرد که ما به همکاری با اسراییل ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که اسراییل قادر به دفاع از خود و دستیابی به توافق در مورد گروگان‌ها است.

کربی در عین حال گفته است که زمان آن فرا رسیده تا اسراییل گذرگاه‌های بیشتری را باز کند و اجازه ورود کمک‌های بیشتری را به غزه بدهد، چون جریان فعلی کمک به غزه برای رفع نیازهای ساکنان نوار ناکافی است.

جان کربی همچنین با دفاع از تل آویو مدعی شده است که طرف اسراییلی همکاری داشت و با حسن نیت درباره آتش بس مذاکره کرد و اکنون حماس باید این موضوع را تکمیل کند.

این مقام کاخ سفید در عین حال افزوده است که «جو بایدن» در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای دیدار با بنی گانتز، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی که در حال حاضر در واشنگتن به سر می‌برد، ندارد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از آمریکایی‌ها از دولت خود می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را متوقف کند.

این نظرسنجی که از سوی CEPR انجام شده است، نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها از بایدن می‌خواهند که ارسال سلاح به اسراییل را به صورت فوری متوقف کند.

این درخواست آمریکایی‌ها همزمان با افزایش حملات علیه اهداف آمریکایی در منطقه و بویژه دریای سرخ همراه شده است.