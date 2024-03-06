به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک به شبکه تلویزیونی الجزیره گفتند که آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت توزیع کرده است که از آتش‌بس ۶ هفته‌ای در نوار غزه حمایت می‌کند.

این منابع افزودند که پیش‌نویس قطعنامه آمریکا آزادی تمامی اسیران اسرائیلی بازداشت شده در نوار غزه را پس از موافقت همه طرف‌ها خواستار شده است.

انتشار این خبر که هنوز به صورت رسمی تأیید نشده در حالی است که آمریکا در نشست روز سه‌شنبه ۲۰ فوریه ۲۰۲۴ پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی الجزایر را وتو کرد که خواستار آتش بس فوری بشردوستانه بود که باید توسط همه طرف‌ها رعایت شود.

این قطعنامه ۱۳ رأی مثبت شورای ۱۵ عضوی امنیت را کسب کرد، اما آمریکا با مخالفت با آن، موجب تصویب نشدن آن یا همان وتوی قطعنامه شد. انگلیس دیگر عضو شورای امنیت نیز به آن رأی ممتنع داد.

این سومین باری بود که قطعنامه پیشنهادی برای برقراری آتش بس در غزه از سوی آمریکا وتو می‌شود.