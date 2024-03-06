به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندار ایالت «مینه سوتا» آمریکا گفت: وضعیت غزه غیرقابل تحمل است و رأی دهندگان آمریکایی عمیقاً نگران هستند و خواستار آتش‌بس و پیگیری «راه‌حل دو کشوری» در فلسطین هستند.

فرماندار ایالت مینه سوتا که با شبکه تلویزیونی سی ان ان مصاحبه می‌کرد، افزود ماه تا انتخابات ریاست جمهوری هشت ماه فرصت داریم تا صدای رأی‌دهندگان را بشنویم و دوباره آنها را به صحنه برگردانیم.

کارزار انتخاباتی «به مینه سوتا گوش دهید» هم اعلام کرد: نتیجه‌ای که ما در تحریم بایدن در انتخابات مقدماتی محقق ساختیم، پیامی هشداردهنده برای سوق دادن او به سمت برقراری آتش‌بس دائمی در غزه است.

اظهارات این مقام ارشد آمریکایی در حالی است که شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در شورای امنیت توزیع کرده است که از آتش‌بس ۶ هفته‌ای در نوار غزه حمایت می‌کند.

این منابع افزودند که پیش‌نویس قطعنامه آمریکا آزادی تمامی اسیران اسرائیلی بازداشت شده در نوار غزه را پس از موافقت همه طرف‌ها خواستار شده است.