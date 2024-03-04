۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۲:۱۴

فرستاده ویژه آمریکا به لبنان:

اولویت آمریکاراه‌حل دیپلماتیک است/برای آتش بس در غزه تلاش می‌کنیم

فرستاده آمریکا به لبنان با اعلام اینکه «برای دست‌یابی به آتش‌بس در غزه تلاش می‌کنیم» درباره تشدید تنش‌ها میان اسراییل و لبنان گفت اولویت با راه‌کار سیاسی است و تشدید تنش‌ راهکار مناسبی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که بیش از ۴ ماه است که غزه زیر حملات شدید رژیم صهیونیستی قرار داد، تنش‌ها در مرزهای شمالی میان صهیونیست‌ها و مقاومت اسلامی لبنان نه تنها فروکش نکرده، بلکه هرلحظه امکان وقوع جنگی فراگیر در جبهه‌های شمالی وجود دارد.

روسیا الیوم گزارش داد که آموس هوکشتاین، میانجی آمریکایی با هدف برقراری آتش بس و حل و فصل مناقشه مرزی لبنان با تل آویو در بیروت هدف از سفر به لبنان را دستیابی به یک راه حل سیاسی مشترک با کمک متحدان خود برای جلوگیری از گسترش وقوع جنگی فراگیر خبر داد.

بر پایه این گزارش، فرستاده ویژه آمریکا به لبنان در ادامه مأموریت خود برای کاهش تنش‌ها میان لبنان و اسرائیل پس از دیدار با نبیه بری، رئیس پارلمان، بر ضرورت تلاش‌ها برای کاهش بحران و تنش در مرزهای جنوبی لبنان با اراضی اشغالی تاکید کرد.

فرستاده آمریکا به لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی تصریح کرد: «اگر جنگ محدودی در مرزهای جنوبی لبنان رخ دهد، چنین جنگی هرگز قابل مهار نخواهد بود.»

هوکشتاین ادامه داد: راه حل دیپلماتیک تنها راه توقف تنش‌ها بین لبنان و اسرائیل است.

وی افزود: پس از گذشت حدود پنج ماه از بمباران متبادل بین دو طرف، تنها راه خروج از این وضعیت، راه حل دیپلماتیک است.

فرستاده آمریکا ادامه داد: آتش بس موقت کافی نیست و پس از نزدیک به پنج ماه تبادل آتش در امتداد مرزها «راهکار دیپلماتیک تنها راه خروج» از بحران و توقف تنش‌ها میان لبنان و اسرائیل است.

هوکشتاین همچنین تشدید تنش‌ها در امتداد مرزها را خطرناک دانست و گفت چیزی به نام جنگ محدود وجود ندارد و اوضاع امنیتی بر روی خط آبی میان اسرائیل و لبنان که محل استقرار صلح‌بانان سازمان ملل است باید متحول شده و بازگشت ایمن ساکنان در دو سوی مرزها فراهم شود.

    • IR ۰۳:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      بالانس صورت من دچار هیچ مشکلی نشده است.دروغ زیاد میگند.
    • علی IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      دیدید چهره واقعی امریکا را ؟ فیلتر شکن نمیخواهد . خوب تماشا کنید تا چند روز دیگر نشان نمیدهد . کجایند سیاستمداران بینا ؟ بیایند تماشا

