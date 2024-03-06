۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۷

رشد دوباره قیمت سکه و طلا ۱۶ اسفند/سکه ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

سکه امامی با رکورد شکنی دوباره در مرز قیمتی ۳۷ میلیون تومان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان)
سکه امامی (طرح جدید) ۳۶.۹۰۹.۰۰۰ ۶.۴۳۶.۰۰۰
سکه بهار آزادی ۳۴.۶۹۵.۰۰۰ ۴.۲۵۱.۰۰۰
نیم سکه ۲۰.۶۰۰.۰۰۰ ۵.۳۸۳.۰۰۰
ربع سکه ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ ۵.۷۸۹.۰۰۰
سکه گرمی ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۷۵۴.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان)
۱۸ عیار ۳.۱۵۰.۹۰۰
۲۴ عیار ۴.۲۰۱.۱۰۰
طلای دست دوم ۳.۱۰۸.۰۰۰
مثقال طلا ۱۳.۶۴۴.۰۰۰
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۱۲۶ دلار و ۸۵ سنت است.

    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      خجالت بکشید ... چرا با افزایش مصنوعی قیمت دلار مردم رو زیر فشار زندگی له میکنید؟ حجم نقدینگی در سال ۹۵ ۱۲۰۰ بود و الا شده ۷۷۰۰ یعنی نهایت ۶برابر و دلار هم باید ۶برابر سال ۹۵ باشه... یعنی دلاری که ۴۰۰۰هزارتومن بود ، باید ضرب در ۶ بشه که میشه ۲۴هزارتومن و اگه فاکتور تحریم ها که کم اثر هستن رو هم در ن
    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      آثار شرکت در انتخابات!!! حالا مردم شریف در صحنه برید رای بدید

