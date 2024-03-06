رشد دوباره قیمت سکه و طلا ۱۶ اسفند/سکه ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۶.۹۰۹.۰۰۰
|۶.۴۳۶.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۳۴.۶۹۵.۰۰۰
|۴.۲۵۱.۰۰۰
|نیم سکه
|۲۰.۶۰۰.۰۰۰
|۵.۳۸۳.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۳.۴۰۰.۰۰۰
|۵.۷۸۹.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۵۰۰.۰۰۰
|۲.۷۵۴.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۳.۱۵۰.۹۰۰
|۲۴ عیار
|۴.۲۰۱.۱۰۰
|طلای دست دوم
|۳.۱۰۸.۰۰۰
|مثقال طلا
|۱۳.۶۴۴.۰۰۰
|انس طلا
|۲۱۲۶ دلار و ۸۵ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۱۲۶ دلار و ۸۵ سنت است.
نظر شما