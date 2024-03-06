رشد دوباره قیمت سکه و طلا ۱۶ اسفند/سکه ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به ۳۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۶.۹۰۹.۰۰۰ ۶.۴۳۶.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۳۴.۶۹۵.۰۰۰ ۴.۲۵۱.۰۰۰ نیم سکه ۲۰.۶۰۰.۰۰۰ ۵.۳۸۳.۰۰۰ ربع سکه ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ ۵.۷۸۹.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۷۵۴.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۳.۱۵۰.۹۰۰ ۲۴ عیار ۴.۲۰۱.۱۰۰ طلای دست دوم ۳.۱۰۸.۰۰۰ مثقال طلا ۱۳.۶۴۴.۰۰۰ انس طلا ۲۱۲۶ دلار و ۸۵ سنت

