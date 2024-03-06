به گزارش خبرنگار مهر، زینب تاجیک پژوهشگر و فعال حوزه زنان، صبح امروز در نشست خبری دومین روز از رویداد «الگوی سوم زن» که در خانه اندیشه ورزان برگزار شد، در خصوص نسب الگوی زن انقلاب اسلامی و علم کلام و جایگاه جنسیت در انسانیت، گفت: یکی از مهمترین مباحث در الگوی سوم زن در مباحث کلامی بحث جنسیت و حقیقت انسان است، به طور کلی الگوی زن سوم در انقلاب اسلامی بحثی کاملاً کلامی است.
وی افزود: انقلاب اسلامی وقتی طرح کلی و جامع درباره تحول برای زنان را مطرح میکند طبق فرمایش امامین انقلاب این حرکت عظیم جز با به کارگیری قابلیتهای زنان ممکن نیست.
تاجیک با بیان اینکه مباحث امامین درباره زنان برگرفته شده از کلام امامیه است که بر الگوی سوم اثر دارد، عنوان کرد: تفاوتهای جنسیتی زن و مرد در عرصههای مختلف بر روی خوانش ما اثر میگذارد، در خصوص مسائل جنسیتی باید آنچه بیان میشود در کلام کاربردی برای عموم مردم باشد.
وی درباره ارتباط کلام و الگوی سوم و نوع نگاه آن به جنسیت، اظهار کرد: امروز نظام سرمایهداری و لیبرالیسم به شدت دنبال جنسیت زدایی است، هدف پروژه جنسیت زدایی امروز در پوشش زنان هم نمایان است. اگر جنسیت در ذات ما نباشد و سیال باشد الگوی سومی برای زنان وجود نخواهد داشت، ایده سیالیت جنسیت و جنگی که بر علیه جنسیت در دنیا و کشور ما رخ میدهد ما را دچار بحران بسیار جدی خواهد کرد.
تاجیک با بیان اینکه بررسی برخی روایات و احادیث ما را به جنسیت مندی نفس میرساند، اظهار کرد: نفس انسان خصوصیات جنسیتی را با خود به عوالم دیگر میبرد، اگرچه این مباحث به صراحت در روایات و احادیث مطرح نشده است. آنچه از روایات و احادیث قابل برداشت است این بوده که نفس انسان از نظر جنسیتی جهت مند است که تدبیر آنها هم میتواند بر اساس جنسیت متفاوت باشد، حقیقت انسان که همان نفس انسان است از نظر جنسیتی جهت مند است، جنسیت یکی از مباحثی است که درباره مباحث انسان شناسی اهمیت زیادی دارد چراکه بر روی علوم دیگر اثرات زیادی دارد.
این پژوهشگر حوزه زنان ادامه داد: اگر بپذیریم که حقیقت انسان جنسیتی نیست تفاوتها در نظر گرفته نمیشود و همین امر به سیالیت جنسیت کمک میکند و نظام آموزشی و تربیتی در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی دچار مشکل میشود، اگر این نظریه را پذیرفتیم که حقیقت انسان جنسیت مند است و روایات و احادیث آن را پذیرفتیم، باب این باز میشود که جنسیت در برخی موارد بر معرفت انسان اثر میگذارد. وقتی مسأله جنسیت مطرح میشود در مواردی برای فهم کاملتر و عمیقتر باید از نگاه مردانه و زنانه هر دو استفاده شود.
وی بیان کرد: زن الگوی سوم انقلاب اسلامی زنی است که جنسیت او حذف یا عامل تحقیر او نمیشود، بلکه در مدار فطرت و خلقت او در جایگاه اصلی خود قرار میگیرد که اثرات اجتماعی خود را دارد که در کنار مرد به قرب الهی دست مییابد. ما باید زن الگوی سوم را امتداد دهیم که به ظهور حضرت حجت منتهی شود، امتداد اجتماعی و فرهنگی و حکمرانی آنها باید بررسی شود، بنابراین اختلافات جنسیتی آنها را عمیق بررسی کنیم. مسائل جنسیتی مباحث میان رشتهای است که دانشمندان در علوم مختلف امتداد این مسأله را مطرح کنند. اگر ما از جنسیت مندی زنان صحبت میکنم اگرچه زن و مرد در مواردی اشتراکاتی دارند اما تفاوتهای عمیقی هم با هم دارند.
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