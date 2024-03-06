زورگیری با سلاح سرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی گفت: در پی وقوع سرقت زورگیری در محدوده قلعه نو با تهدید سلاح سرد (قمه و چاقو) و به روش زورگیری، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کلانتری آن محله قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی در چهاردهم اسفند ماه سال جاری با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت سارق شدند.

این مقام انتظامی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی‌های قضائی در این خصوص انجام پذیرفت اظهار داشت: روز گذشته ساعت ۱۷۰۰ تیمی از مأموران کلانتری قلعه نو در یک عملیات ضربتی سارق را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۲ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهم ضمن اقرار به بزه انتسابی به ۵ فقره سرقت به روش زورگیری اعتراف که تا کنون ۴ شاکی به کلانتری مراجعه و متهم را مورد شناسایی قرار داده‌اند، متهم نیز پس از پایان تحقیقات و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ طرهانی با اشاره به اینکه برقراری امنیت پایدار در جامعه نیازمند مشارکت همگانی با پلیس است، از شهروندان خواست: اطلاعات و اخبار خود در زمینه مسائل انتظامی را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

*لیلی معرفی