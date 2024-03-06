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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۶

سرهنگ طرهانی خبر داد؛

زورگیری با سلاح سرد

زورگیری با سلاح سرد

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارق زورگیری خبر داد که با تهدید سلاح سرد اقدام به سرقت زورگیری از اتباع خارجی می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدقاسم طرهانی گفت: در پی وقوع سرقت زورگیری در محدوده قلعه نو با تهدید سلاح سرد (قمه و چاقو) و به روش زورگیری، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کلانتری آن محله قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی در چهاردهم اسفند ماه سال جاری با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت سارق شدند.

این مقام انتظامی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی‌های قضائی در این خصوص انجام پذیرفت اظهار داشت: روز گذشته ساعت ۱۷۰۰ تیمی از مأموران کلانتری قلعه نو در یک عملیات ضربتی سارق را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی ۲ دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهم ضمن اقرار به بزه انتسابی به ۵ فقره سرقت به روش زورگیری اعتراف که تا کنون ۴ شاکی به کلانتری مراجعه و متهم را مورد شناسایی قرار داده‌اند، متهم نیز پس از پایان تحقیقات و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ طرهانی با اشاره به اینکه برقراری امنیت پایدار در جامعه نیازمند مشارکت همگانی با پلیس است، از شهروندان خواست: اطلاعات و اخبار خود در زمینه مسائل انتظامی را سریعاً از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

*لیلی معرفی

کد مطلب 6048091

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