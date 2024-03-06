به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دومین روز سیزدهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری با شکرگزاری از درگاه خداوند متعال به دلیل حضور با شکوه مردم در صحنه انتخابات یازدهم اسفندماه، گفت: حقیقتاً مردم عزیز ما در این صحنه حماسه آفریدند و حضورشان بسیار دلگرم کننده بود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در این انتخابات چهار راهبرد مدنظر مقام معظم رهبری یعنی امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت بحمدالله تحقق یافت، گفت: دولت هم با رعایت بی طرفی کامل و انجام وظایف قانونی این انتخابات را برگزار کرد و هیچ نوع دخالتی در فرآیند رقابتهای انتخاباتی نداشت.

رئیسی با تأکید بر این که حضور مردم در صحنه انتخابات، مسئولیت مضاعفی را متوجه دولتمردان و مسئولان می‌کند گفت: حضور گسترده مردم چه در راهپیمایی ۲۲ بهمن و چه در انتخابات به این معناست که آنها به میثاق خود پایبند هستند و این مسأله باعث می‌شود مسؤولان ما بار مسئولیت سنگین‌تری را بر دوش خود احساس کنند و تلاش کنند که نزد خداوند، مردم و رهبری عزیز شرمنده نباشند.

رئیس‌جمهور با تصریح بر این که بنا نداریم از کنار مسائل و مشکلات کشور عبور کنیم، در سفرهای استانی با تشکیل جلساتِ حل مسأله، برای رفع جدی مشکلات، تصمیمات لازم گرفته می‌شود، افزود: در این راستا کارخانه‌ها و پروژه‌های تعطیل یا نیمه تعطیل که بعضاً بیش از ۲۰ سال متوقف بوده اند در این دولت دوباره فعال شده اند.

رئیسی، اعضای مجلس خبرگان رهبری را امنای مردم دانست و گفت: نمایندگان این مجلس می‌توانند مشکلات مردم را به مسئولان منتقل کنند و ما از این مسأله استقبال می‌کنیم.

وی افزود: دشمن نمی‌خواهد ما موفق شویم و رشد اقتصادی ما را نمی‌خواهد، بلکه می‌خواهد در بین مردم ایجاد یأس و ناامیدی کند، ولی ما باید تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم به کار بگیریم و گرفتار گفتمان «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» نمی‌شویم؛ زیرا مقام معظم رهبری و شهدا به ما آموخته اند که «می توانیم» و خیلی از مسائل که دغدغه فعلی است به لطف خداوند قابل حل است.

رئیسی با تأکید بر این که حل مشکلات معیشتی، مسأله محوری دولت است، گفت و هر اقدامی که بتوانیم در این رابطه انجام دهیم فروگذار نمی‌کنیم.

رئیس‌جمهور افزود: موضوع تأمین کالاهای اساسی مردم از مهم‌ترین مسائل است که باید در این راستا فعالیت کنیم و ما در این زمینه هدف گذاری کرده ایم که برای تأمین کالای اساسی به خودکفایی برسیم و اقدامات بسیار خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.

رئیسی با اظهار امیدواری نسبت به کمک و یاری خداوند متعال افزود: باور ما این است که آینده بسیار روشن است و ما هم در میدان هستیم و داریم با برنامه حرکت می‌کنیم تا بتوانیم مشکلات اساسی کشور را حل نموده و رضایت خداوند و مردم را کسب نمائیم.