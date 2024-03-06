به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر خارجه موریتانی با انتقاد از ادامه شرایط کنونی در غزه، برقراری آتش بس فوری در این باریکه را خواستار شد.

«محمد سالم ولد مرزوک» وزیر خارجه موریتانی روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورهای عربی همگی درباره ضرورت دستیابی به آتش بس فوری در غزه توافق نظر دارند.

وزیر خارجه موریتانی تاکید کرد که اجماع کشورهای اعراب بر این است که بدون تشکیل کشور مستقل فلسطین راه حلی برای حل بحران فعلی در غزه وجود ندارد.

یک منبع وابسته به مقاومت فلسطین امروز اعلام کرد: هدف از گفتگوهای ادامه دار قاهره، دست یابی به آتش بس دائمی، بازگشت آوارگان و خروج نظامیان اشغالگر از غزه و تأمین نیازهای ملت ما است.

این منبع بیان کرد: اشغالگران تاکنون موضع مثبتی در قبال جنگ نداشته اند و قصد خروج از غزه را ندارند. اشغالگران به دنبال بررسی جزئیات موضومع بازگشت آوارگان هستند و اینکه به شکل تدریجی محقق شود.

منبع مذکور تاکید کرد: اشغالگران به توافق درباره امداد رسانی، کمک‌ها و افزایش مقادیر آن پایبند نیستند و اگر هم موافقت کند به بهانه‌های واهی از جمله ناتوانی از آن طفره می‌رود.