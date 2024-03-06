حمله مقاومت اسلامی عراق به فرودگاه کریات شمونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مقاومت اسلامی عراق از حمله جدید به اراضی اشغالی خبر داد.

مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در مرحله دوم از عملیات مقاومت علیه اشغالگران و یاری ساکنان غزه، فرودگاه شهرک کریات شمونا در اراضی اشغالی با پهپاد هدف قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است: در قالب مرحله دوم از عملیات مقاومت علیه اشغالگران و یاری ساکنان غزه و در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان بی گناه فلسطین، رزمندگان مقاومت اسلامی عراق عصر امروز چهارشنبه ششم مارس ۲۰۲۴ با پهپاد فرودگاه کریات شمونا را در اراضی اشغالی هدف قرار دادند. ما به حمله‌ها به دشمن صهیونیست ادامه خواهیم داد.

پیش از این نیز،، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده است که نیروگاه برق فرودگاه حیفا در رژیم صهیونیستی را با پهپاد هدف قرار داده است. این نخستین بار نیست که مقاومت اسلامی عراق اهدافی در محدوده رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد.

چند روز پیش نیز مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله جدیدی را به سرزمین‌های اشغالی انجام داده و یک انبار مواد شیمیایی را در بندر حیفا واقع در سرزمین‌ها اشغالی مورد حمله قرار داده است.

چندی پیش نیز، مقاومت اسلامی عراق از حمله به بندر اشدود در جنوب رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که که بندر اشدود در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات پهپادی این گروه قرار گرفته است.