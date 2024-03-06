به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «عاموس هرییل» تحلیلگر صهیونیست در مقالهای در روزنامه عبری زبان هاآرتص از طرح آمریکا برای برقراری آتشبس میان حزبالله لبنان و رژیم صهیونیستی نوشت.
وی بیان کرد که این طرح از سوی «عاموس هوکشتاین» فرستاده رئیس جمهور آمریکا در امور انرژی تهیه شده و در صورت دستیابی به توافق آتشبس در نوار غزه، از سوی آمریکا مطرح خواهد شد.
هرییل افزود: بر اساس پیشنهاد آمریکا نیروهای ویژه رضوان وابسته به حزبالله لبنان باید به محدوده خارج از برد موشکهای ضدتانک عقبنشینی کنند، اما نیازی به عقبنشینی تمامی افراد وابسته به حزبالله از جنوب لبنان نیست. بسیاری از این افراد در روستاهای مرزی زندگی میکنند و تلاش خواهد شد از عبور و مرور آنان با سلاح جلوگیری شود، اما حضور آنان در منطقه به صورت کلی محدود نخواهد شد.
وی ادامه داد: آمریکا پیشنهاد داده که حضور ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح وابسته به سازمان ملل متحد در لبنان یونیفل در این مناطق افزایش یابد.
هرییل اشاره کرد که آمریکا این طرح را بهترین گزینه روی میز در مقایسه با دیگر گزینهها میداند و امیدوار است با این پیشنهاد شهرکنشینان به بازگشت به شهرکهای صهیونیستی نزدیک به مرزهای لبنان راضی شوند.
وی نوشت که برد کارآمد موشکهای ضدتانک حزبالله لبنان کار ارتش رژیم صهیونیستی را دشوار میکند.
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