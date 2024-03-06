به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، مسابقات اسکی قهرمانی کشور و المپیاد استعدادهای برتر (بزرگداشت شادروان رامبد شریعتی پور)، در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان آقایان و بانوان ۱۵ و ۱۶ اسفند در پیست اسکی شمشک برگزار شد.

امروز در دومین و آخرین روز این رقابت‌ها در بخش مارپیچ کوچک نتایج زیر حاصل شد:

نونهالان دختران:

۱- سوگل اسدی (تهران)

۲- نازگل خازنی (تهران)

۳- ضحی رعنا (اردبیل)

نونهالان پسر:

۱- ارسام ساوه تلخابی (تهران)

۲- سپهر کلهر (البرز)

۳- میلاد غریب زاده (البرز)

نوجوانان دختر:

۱- سیده تینا صید (البرز)

۲- آرمیتا نواب (فارس)

۳- آیلا رستمی (اصفهان)

نوجوانان پسر:

بنیامین ساوه شمشکی (تهران)

آتیلا اسلامیه (تهران)

ارسلان ذاکری (تهران)

همچنین در پایان دو روز رقابت در بخش تیمی این نتایج در رده‌های سنی مختلف بانوان و آقایان به دست آمد:

تیمی نونهالان دختر:

۱- تهران (۳۲۵ امتیاز)

۲- البرز (۱۹۰ امتیاز)

۳- اردبیل (۱۰۰ امتیاز)

تیمی نونهالان پسر:

۱- تهران (۲۷۰ امتیاز)

۲- البرز (۲۶۰ امتیاز)

۳- اردبیل (۱۱۲ امتیاز)

تیمی نوجوانان دختر:

۱- البرز (۲۸۰ امتیاز)

۲- اصفهان (۱۶۵ امتیاز)

۳- فارس (۱۴۲ امتیاز)

تیمی نوجوانان پسر:

۱- تهران (۳۲۰ امتیاز)

۲- اصفهان (۱۰۶ امتیاز)

۳- چهارمحال و بختیاری (۹۰ امتیاز)