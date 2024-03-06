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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۱

پایان رقابت‌های اسکی قهرمانی کشور آلپاین نونهالان و نوجوانان

پایان رقابت‌های اسکی قهرمانی کشور آلپاین نونهالان و نوجوانان

دومین و آخرین روز از رقابتهای اسکی قهرمانی کشور و المپیاد استعدادهای برتر (بزرگداشت شادروان رامبد شریعتی پور) ، امروز ۱۶ اسفند به میزبانی پیست اسکی شمشک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، مسابقات اسکی قهرمانی کشور و المپیاد استعدادهای برتر (بزرگداشت شادروان رامبد شریعتی پور)، در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان آقایان و بانوان ۱۵ و ۱۶ اسفند در پیست اسکی شمشک برگزار شد.

امروز در دومین و آخرین روز این رقابت‌ها در بخش مارپیچ کوچک نتایج زیر حاصل شد:

نونهالان دختران:
۱- سوگل اسدی (تهران)
۲- نازگل خازنی (تهران)
۳- ضحی رعنا (اردبیل)

نونهالان پسر:
۱- ارسام ساوه تلخابی (تهران)
۲- سپهر کلهر (البرز)
۳- میلاد غریب زاده (البرز)

نوجوانان دختر:
۱- سیده تینا صید (البرز)
۲- آرمیتا نواب (فارس)
۳- آیلا رستمی (اصفهان)

نوجوانان پسر:
بنیامین ساوه شمشکی (تهران)
آتیلا اسلامیه (تهران)
ارسلان ذاکری (تهران)

همچنین در پایان دو روز رقابت در بخش تیمی این نتایج در رده‌های سنی مختلف بانوان و آقایان به دست آمد:
تیمی نونهالان دختر:
۱- تهران (۳۲۵ امتیاز)
۲- البرز (۱۹۰ امتیاز)
۳- اردبیل (۱۰۰ امتیاز)

تیمی نونهالان پسر:
۱- تهران (۲۷۰ امتیاز)
۲- البرز (۲۶۰ امتیاز)
۳- اردبیل (۱۱۲ امتیاز)

تیمی نوجوانان دختر:
۱- البرز (۲۸۰ امتیاز)
۲- اصفهان (۱۶۵ امتیاز)
۳- فارس (۱۴۲ امتیاز)

تیمی نوجوانان پسر:
۱- تهران (۳۲۰ امتیاز)
۲- اصفهان (۱۰۶ امتیاز)
۳- چهارمحال و بختیاری (۹۰ امتیاز)

کد مطلب 6048500

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