به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی، مسابقات اسکی قهرمانی کشور و المپیاد استعدادهای برتر (بزرگداشت شادروان رامبد شریعتی پور)، در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان آقایان و بانوان ۱۵ و ۱۶ اسفند در پیست اسکی شمشک برگزار شد.
امروز در دومین و آخرین روز این رقابتها در بخش مارپیچ کوچک نتایج زیر حاصل شد:
نونهالان دختران:
۱- سوگل اسدی (تهران)
۲- نازگل خازنی (تهران)
۳- ضحی رعنا (اردبیل)
نونهالان پسر:
۱- ارسام ساوه تلخابی (تهران)
۲- سپهر کلهر (البرز)
۳- میلاد غریب زاده (البرز)
نوجوانان دختر:
۱- سیده تینا صید (البرز)
۲- آرمیتا نواب (فارس)
۳- آیلا رستمی (اصفهان)
نوجوانان پسر:
بنیامین ساوه شمشکی (تهران)
آتیلا اسلامیه (تهران)
ارسلان ذاکری (تهران)
همچنین در پایان دو روز رقابت در بخش تیمی این نتایج در ردههای سنی مختلف بانوان و آقایان به دست آمد:
تیمی نونهالان دختر:
۱- تهران (۳۲۵ امتیاز)
۲- البرز (۱۹۰ امتیاز)
۳- اردبیل (۱۰۰ امتیاز)
تیمی نونهالان پسر:
۱- تهران (۲۷۰ امتیاز)
۲- البرز (۲۶۰ امتیاز)
۳- اردبیل (۱۱۲ امتیاز)
تیمی نوجوانان دختر:
۱- البرز (۲۸۰ امتیاز)
۲- اصفهان (۱۶۵ امتیاز)
۳- فارس (۱۴۲ امتیاز)
تیمی نوجوانان پسر:
۱- تهران (۳۲۰ امتیاز)
۲- اصفهان (۱۰۶ امتیاز)
۳- چهارمحال و بختیاری (۹۰ امتیاز)
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