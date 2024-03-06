مسعود قلعه سفیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه آمادگی لازم برای حوادث احتمالی در این روز را داریم.
وی افزود: تا کنون ۴ مورد از حوادث چهارشنبه آخر گزارش شده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این حوادث که تا امروز اتفاق افتاده خوشبختانه مورد قطع عضو و یا آسیب جدی نداشتیم.
وی ادامه داد: جلساتی جهت هماهنگی و برنامه ریزی برای حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال برگزار شده و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.
به گفته قلعه سفیدی آمادهباش بیمارستانها و مراکز درمانی، آمادهکردن آمبولانسها، پیشبینی وسایل مربوط به سوختگی در بیمارستانها و…، انجام شده است.
نظر شما