مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه آمادگی لازم برای حوادث احتمالی در این روز را داریم.

وی افزود: تا کنون ۴ مورد از حوادث چهارشنبه آخر گزارش شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این حوادث که تا امروز اتفاق افتاده خوشبختانه مورد قطع عضو و یا آسیب جدی نداشتیم.

وی ادامه داد: جلساتی جهت هماهنگی و برنامه ریزی برای حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال برگزار شده و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.

به گفته قلعه سفیدی آماده‌باش بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، آماده‌کردن آمبولانس‌ها، پیش‌بینی وسایل مربوط به سوختگی در بیمارستان‌ها و…، انجام شده است.