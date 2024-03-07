به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی پنج شنبه شب در جمع اعضا شورای وحدت استان بوشهر با اشاره به اینکه مردم استان در انتخابات حماسه آفرین شدند، اظهار داشت: از تک تک مردم شریف شهرستان‌های دشتی و تنگستان و همچنین اعضای شورای وحدت استان بابت اعتماد به بنده تشکر می‌کنم.

منتخب مردم شهرستان دشتی و تنگستان با بیان اینکه دوران رقابت انتخاباتی به پایان رسیده است، گفت: استان بوشهر ظرفیت‌های فراوانی دارد و باید با همدلی به سوی مرتفع شدن مشکلات حرکت کنیم.

زارعی با اشاره به اینکه بنده یک روستازاده هستم، خاطر نشان کرد: بنده نه تنها نماینده دشتی و تنگستان بلکه نماینده و خدمتگزار تمام مردم استان هستم و با همکاری منتخبین، مشکلات سایر مناطق استان را پیگیری خواهیم کرد.