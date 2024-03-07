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۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۴۵

منتخب مردم دشتی و تنگستان:

خود را نماینده همه مردم استان بوشهر می‌دانم

خود را نماینده همه مردم استان بوشهر می‌دانم

بوشهر- منتخب مردم دشتی و تنگستان در مجلس با بیان اینکه دوران رقابت انتخاباتی به پایان رسیده است، گفت: خودم را نماینده همه مردم استان می دانم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی پنج شنبه شب در جمع اعضا شورای وحدت استان بوشهر با اشاره به اینکه مردم استان در انتخابات حماسه آفرین شدند، اظهار داشت: از تک تک مردم شریف شهرستان‌های دشتی و تنگستان و همچنین اعضای شورای وحدت استان بابت اعتماد به بنده تشکر می‌کنم.

منتخب مردم شهرستان دشتی و تنگستان با بیان اینکه دوران رقابت انتخاباتی به پایان رسیده است، گفت: استان بوشهر ظرفیت‌های فراوانی دارد و باید با همدلی به سوی مرتفع شدن مشکلات حرکت کنیم.

زارعی با اشاره به اینکه بنده یک روستازاده هستم، خاطر نشان کرد: بنده نه تنها نماینده دشتی و تنگستان بلکه نماینده و خدمتگزار تمام مردم استان هستم و با همکاری منتخبین، مشکلات سایر مناطق استان را پیگیری خواهیم کرد.

کد مطلب 6049170

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    نظرات

    • وطن پرست IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 1
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      مرد میدان
      • مهدی FR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
        0 0
        مرد میدان ؟؟ دوست عزیز بهتر نیست بگیم مردان وعده و وعید
    • IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      1 0
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      بشینه رو صندلی خوابش برده و فراموش
    • منصور یزدانی US ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
      0 0
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      به آقای نماینده بفرمائید هر کس همه جا باشد هیچ جا نیست پس بچست به منطقه انتخاباتی خودت و مناطق دیگر را به نماینده هایشان بسپار
    • IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ببینیم و تعریف کنیم

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