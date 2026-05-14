به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی پنجشنبه شب در نشست با مدیرکل، معاونین و کارشناسان بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار کرد: بنیاد مسکن در سال‌های اخیر نشان داده است که از جمله نهادهای پیشرو، تحول‌آفرین و کارآمد در کشور است و عملکرد آن در استان بوشهر نیز گواه این واقعیت است.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره ادغام بنیاد مسکن با برخی وزارتخانه‌ها افزود: عده‌ای به دنبال ادغام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بودند، اما بنده به سهم خود صریحاً با این موضوع مخالفت کردم؛ چرا که اعتقاد دارم نباید نهادی که امروز عملکردی موفق، مؤثر و امیدآفرین دارد، در ساختارهای اداری دیگر محدود شود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنیاد مسکن از معدود دستگاه‌هایی است که با روحیه جهادی، بدون نیاز به پیگیری‌های مرسوم اداری و با نگاه مسئله‌محور، در مسیر خدمت به مردم حرکت می‌کند و همین ویژگی، آن را به مجموعه‌ای ممتاز در کشور تبدیل کرده است.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضور امروز بنده در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر به‌منظور قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی، مؤثر و صادقانه تیم مدیریتی و کارکنان این نهاد ارزشمند است که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند.

زارعی، گفت: بی‌تردید تداوم این روحیه جهادی و مردمی می‌تواند نقش بنیاد مسکن را در توسعه، عمران و آبادانی بیش از پیش تقویت کند.