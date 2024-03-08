طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا احتمال رشد ابر و بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان (غالباً نیمه جنوبی) وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز دوشنبه با ورود سامانه جدید به استان بوشهر، بارش پراکنده باران در سطح استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: همچنین روزهای دوشنبه و سه شنبه به سبب وزش بادهای نسبتاً شدید دریا مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط (غالباً نیمه جنوبی) رشد ابر با احتمال بارش پراکنده باران، در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد امروز متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی از فردا غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.