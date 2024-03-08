  1. استانها
  2. بوشهر
۱۸ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۰

کارشناس هواشناسی بوشهر:

ورود سامانه جدید بارشی به استان بوشهر/ دریا متلاطم می‌شود

ورود سامانه جدید بارشی به استان بوشهر/ دریا متلاطم می‌شود

بوشهر- کارشناس ادره کل هواشناسی استان بوشهربا اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به استان گفت: روزهای دوشنبه و سه شنبه دریا مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا احتمال رشد ابر و بارش پراکنده باران در برخی نقاط استان (غالباً نیمه جنوبی) وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز دوشنبه با ورود سامانه جدید به استان بوشهر، بارش پراکنده باران در سطح استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: همچنین روزهای دوشنبه و سه شنبه به سبب وزش بادهای نسبتاً شدید دریا مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط (غالباً نیمه جنوبی) رشد ابر با احتمال بارش پراکنده باران، در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد امروز متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی از فردا غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6049445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها