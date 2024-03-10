اعزام ملی پوشان تیراندازی به هانوفر روی هوا رفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی ایران قرار بود قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی جهان برزیل راهی اردوی تدارکاتی هانوفر شود. در فاصله ۱۰ روز مانده تا اعزام مشخص شده به علت نگرفتن ویزا ممکن است اعزام ملی پوشان به اردوی هانوفر لغو شود. هر چند که مسوولان فدراسیون در تلاش هستند این مشکل را حل کنند ولی به نظر می رسد تیراندازان کشورمان باید بدون اردوی برون مرزی راهی مسابقات پیش رو شوند. اردوی تدارکاتی هانوفر برای ملی‌پوشان بسیار مهم است چون آنها علاوه بر آماده‌سازی برای مسابقات جهانی برزیل، نیاز به خرید فشنگ و ساچمه داشتند که حالا به نظر می‌رسد در صورت عدم اعزام ملی پوشان به این اردو آنها بدون تجهیزات لازم راهی مسابقات جهانی برزیل که آخرین محل توزیع سهمیه المپیک پاریس است خواهند شد.

ادامه پیگیری‌های فدراسیون برای اخذ ویزای آلمان

مریم طالبی سرمربی تیم ملی تفنگ در گفت و گو با خبرنگار مهر، درخصوص آخرین وضعیت اعزام ملی پوشان به اردوی هانوفر اظهار داشت: فدراسیون پیگیر کار است و ما هم امیدواریم که این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود و بتوانیم در این اردوی مهم و حساس شرکت کنیم.

وی در توضیح مشکل پیش آمده برای تیم ملی اینگونه توضیح داد: از سوی سفارت بحث تمکن مالی مطرح شده است که واقعا بی‌سابقه است امیدوارم این مشکل هر چه سریعتر برطرف شود، به هر حال از دست رفتن چنین اردویی واقعا برای ما سخت است.

هیچکس برای تیراندازی قدمی بر نمی‌دارد

سرمربی تیم ملی تفنگ در واکنش به اینکه هانیه رستمیان اعلام کرده تصمیم دارد به تنهایی به این اردو برود، آیا ملی پوشان تفنگ هم این شرایط را دارند؟ گفت: خیر متاسفانه. رستمیان عضو تیمی در بوندس لیگای آلمان است که در چند ماه گذشته بارها برایش ویزا صادر شده است به همین خاطر این شرایط را دارد که بتواند به صورت شخصی عازم این سفر شود. البته در رشته تفنگ به دلیل سلاح و تجهیزاتمان کلا سخت است بخواهیم این سفرها را به تنهایی برویم.

طالبی در ادامه خاطر نشان کرد: واقعا متعجب هستم که چرا هیچکس برای یک تیم که حداقل دو شانس مدال و یا حضور در فینال بازی‌های المپیک را دارد کاری نمی‌کند. اخیرا یک ورزشکار فرصت حضور در یک رویداد مهم جهانی را از دست داد همه دیدیم که چطور وزارت ورزش به این موضوع ورود کرد ولی عملا برای تیراندازی کسی قدمی برنمی‌دارد.

هنوز فرصت ویرایش اطلاعات است

او در پایان تاکید کرد: هنوز فرصت برای ویرایش است و با یک نامه به سفارت آلمان می‌شود کاری کرد. با این اتفاقی که رخ داده اگر اردوی ما لغو شود قطعا تمام برنامه‌های کادر فنی برای تیم ملی در بازی‌های المپپک پاریس تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. زمانی که می‌خواستیم تیم را عازم بازیهای آسیایی هانگژو کنیم هم اعلام کردم تیم برای داشتن امادگی ۱۰۰ درصد نیاز به اردوی هانوفر و یا هر اردوی برون مرزی دیگری دارد ولی آن زمان هم متاسفانه نشد که در چنین اردویی شرکت کنیم.

وی افزود: بعد از مسابقات همه گله کردند که چرا تیراندازی در بازیهای آسیایی هانگژو نتوانست نتایج مطلوبی به دست بیاورد این درحالی است که تیم من به دلیل عدم برگزاری اردوی برون مرزی آماده راهی هانگژو نشد. حالا هم بحث بازیهای المپیک است که اهمیت دو چندان دارد و قطعا با ادامه این روند نمی‌توانیم تیمی را با آمادگی ۱۰۰ درصد راهی پاریس کنیم.