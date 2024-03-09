جزییات تسهیلات جذب دانش آموختگان برتر به عنوان عضو هیأت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز جذب و امور اعضای هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت شیوه نامه تسهیلات جذب دانش آموختگان برتر به عنوان عضو هیأت علمی در مؤسسه های علمی (طرح جهت) را منتشر کرد.

به منظور اجرایی سازی «آیین نامه جذب دانش آموختگان برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور» مصوبه شماره ۶۱۲۷/۱۴۰۲/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد تبصره ماده ۳ و تبصره ۳ ماده ۴ آیین نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی «مصوب هیات امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۳، شیوه نامه ای تحت عنوان طرح تسهیلات جذب دانش آموختگان برتر به عنوان عضو هیات علمی در مؤسسه های علمی (طرح جهت) تدوین شده است.

در بخش هایی از این شیوه نامه به کارگروه های تخصصی اشاره شده است که یکی از این کارگروه های تخصصی در حوزه های «فنی و منهدسی»، «علوم پایه وزارت علوم»، «علوم پزشکی بالینی» ، «علوم پایه پزشکی»، «علوم انسانی»، «کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی» و «هنر و معماری» بررسی صلاحیت علمی متقاضیان را جهت بهره مندی از تسهیلات این شیوه نامه را برعهده دارند.

دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی مورد تأییه وزارت خانه های علوم و بهداشت و نیز دانش آموختگان دوره های تخصصی و یا فوق تخصص مورد تأیید وزارت بهداشت، در صورت داشتن شرایط زیر می توانند سوابق خود را برای بررسی ارائه کنند:

۱- سن متقاضی در زمان ثبت درخواست نباید بیش از ۴۵ سال باشد.

۲- میانگین وزنی کل نمرات دوران تحصیل نباید کمتر از ۱۵ باشد.

فرایند اجرا در شیوه نامه درج شده است.

تسهیلات طرح «جهت»

تسهیلات اعطایی این طرح، بر اساس نتیجه نهایی اعلام شده مطابق با شیوه نامه می تواند شامل برخی و یا تمام موارد زیر باشد:

۱- معرفی از طریق فراخوان های عمومی جذب اعضای هیأت علمی، مطابق ضوابط مربوط؛

۲- معرفی از طریق خارج از بازه های زمانی فراخوان های عمومی جذب اعضای هیأت علمی، مطابق ضوابط مربوط؛

۳- ارسال تقاضای جایابی متمرکز به هیأت جذب نخبگان؛

۴- تخصیص ردیف استخدامی به منظور جذب به عنوان عضو هیأت علمی پیمانی در موسسه های علمی؛

۵- تسهیلات «حمایت از فعالیت های پژوهشی استادیاران جوان» بدون بررسی مجدد سوابق برای افراد واجدالشرایط مطابق شیوه نامه مربوطه در صورتی که فرآیند جذب فرد از طریق تسهیلات این شیوه نامه انجام شده باشد؛

۶- تسهیلات فرهنگی- رفاهی؛

۷- تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان؛

۸- تخفیف استفاده از شبکە آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مطابق ظرفیت تخصیصی سالیانه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

تبصره ۱: در صورت احراط شرایط بهره مندی متقاضی از موارد ۱ و ۲ از تسهیلات، افراد باید موسسه های علمی مورد تقاضای خود را منحصرا از بین موسسه های اعلام شده در نتیجه نهایی بررسی پرونده انتخاب کند.

تبصره ۲: حداکثر مهلت استفاده از تسهیلات اعطایی سه سال است.

تبصره ۳: هر متقاضی حداکثر یکبار مجاز به استفاده از تسهیلات این شیوه نامه است و پس از جذب به عنوان عضو هیات علمی در یکی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با بهره مندی از تسهیلات مربوط به این طرح، مجاز به استفاده مجدد از آن نیست.

در این شیوه نامه تعهدات و مسؤولیت اجتماعی برگزیدگان نیز ذکر شده است.

بر اساس این شیوه نامه برگزیدگانی که با بهره مندی از تسهیلات این طرح به عنوان عضو هیات علمی در یکی از موسسات آموزش عالی کشور جذب می شوند، در راستای ایفای نقش و مسؤولیت اجتماعی نخبگان کشور، متعهد خواهند بود تا در صورت فراخوان بنیاد، در راستای حل مسائل و چالش های اولویتدار علمی، پژوهشی، فناوری و فرهنگی کشور و یا مشارکت در توسعه و ارتقا سطح ارائه خدمان به نخبگان و استعدادهای برتر کشور، به مدت یکسال از تاریخ جذب حداقل ۴۰ ساعت در ماه با بنیاد ملی نخبگان همکاری داشته باشند.