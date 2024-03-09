به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بهرام و ماجراهای هفتگنبد» با بازآفرینی زهرا نعمتاللهی بهتازگی توسط انتشارات فاطمی منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب که یکی از عناوین مجموعه «کتابهای طوطی» (واحد کودک و نوجوان انتشارات فاطمی) است، دربرگیرنده داستان «بهرام و ماجرای هفتگنبد» از کتاب «هفتپیکر» نظامی گنجوی است که داستان بهرام ساسانی را شامل میشود. شکار گور یا گورخر ایرانی برای اینپادشاه در حکم سرگرمی و تفریح بود و بهخاطر مهارتی که در اینکار داشت، به «بهرام گور» معروف شده است. روزی بهرام رویای عجیبی میبیند که پس از چندی به واقعیت پیوست. در آنرویا، او با ۷ شاهزاده خانم از ۷ کشور مختلف آشنا شده و با آنها دیدار کرد.
بهرام در رویای خود هر ۷ شاهزاده را میپسندد و با آنها ازدواج میکند. بعد دستور میدهد برای هرکدام عمارتی با یکگنبد زیبا بسازند. هر گنبد هم رنگ مشخصی دارد. پس از ساختن عمارتها، بهرام برای ۷ شب مهمان شاهزادهخانمها میشود و هر شاهزادهخانم، هرشب برایش یکقصه میگوید. قصهها هم خیلی شیرین و عبرتآموز هستند و با اینوجود که در آنهفتشب به بهرام خیلی خوش میگذرد، میرود و دیگری خبری از او نمیشود.
درباره سرنوشت بهرام گور گفته شده در پی شکار گورخری بود که در یکباتلاق فرو رفت و یا اینکه در پی یکگور به غاری رفت و برای همیشه ناپدید شد.
کتاب تصویری «بهرام و ماجراهای هفتگنبد» دربرگیرنده بازنویسی حکایت بهرام گور در «هفتپیکر» نظامی است. در اینداستان، شاهزادهخانمها از بهرام بهخاطر شکار گورها ناراحتاند و برای منصرفکردن اینشاه شکارچی، راهحلی که از سر صلح و دوستی باشد، انتخاب کردهاند...
نرگس محمدی تصویرگر اینکتاب، تا کنون ۳۰ کتاب را برای بچهها تصویرگری کرده و برخی آثارش برنده جوایزی چون سیب طلای براتیسلاوا شدهاند. اینتصویرگر میگوید شیرینترین جایزهاش این است که بچهها کتابهایش را دوست داشته باشند.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
شاهزاده گنبد سبزرنگ:
«حیف که دیگر از یوزپلنگهای تیزپای سرزمینم خبری نیست.
این آخرین یوزپلنگ را به تو میسپارم بهرامشاه.»
شاهزاده گنبد سرخرنگ:
«دریغ که از خرسهای سیاه سرزمینم، فقط خاطرهای بر جای مانده است. این آخرین خرس سیاه را به تو میسپارم بهرامشاه.»
شاهزاده گنبد فیروزهای رنگ:
«کجایند بیشمار گوزنهای این سرزمین؟ اینآخرین گوزن را به تو میسپارم بهرامشاه.»
شاهزاده گنبد صندلیرنگ:
«پلنگهای سرزمینم همه طعمه ی
شکارچیان شدهاند؛ همه بهجز اینیکی.
این تنها پلنگ را به تو میسپارم بهرامشاه.»
اینکتاب با ۴۴ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۶۰ هزار تومان منتشر شده است.
نظر شما