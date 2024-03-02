به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، روزنامه لوموند به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت فرانسه در حال بررسی اعزام مستقیم یک نیروی نظامی کوچک به اوکراین است تا به عنوان مربی برای نیروهای مسلح کی یف و به عنوان یک «بازدارنده» علیه مسکو عمل کنند.

این روزنامه تعداد این «مربیان» نظامی فرانسوی را که به طور بالقوه مجاز به ورود به خاک اوکراین هستند، فاش نکرد، اما اعلام کرد که در صفوف آنها ممکن است برخی «یگان‌های متعارف» وجود داشته باشد.

به نوشته لوموند، نیروهای ویژه فرانسه همچنین پیش از این در آموزش سربازان اوکراینی در لهستان و اسکورت تحویل تسلیحات این کشور به اوکراین مشارکت داشتند. این رسانه افزود، با این حال، آنها همیشه «در مرز اوکراین متوقف شده‌اند.»

این خبر درحالی منتشر شده که اکثر مردم فرانسه با ایده رییس‌جمهور کشورشان برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین مخالف هستند. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که بیش از دو سوم مردم فرانسه بر این باورند که ایده «امانوئل ماکرون» رییس جمهور فرانسه، درباره اینکه ناتو می تواند روزی نیروهای خود را برای حمایت از کی یف به اوکراین بفرستد، اشتباه است.

نتایج این نظرسنجی، که روز پنجشنبه در روزنامه فرانسوی فیگارو منتشر شد، نشان داد که ۶۸ درصد از پاسخ دهندگان با اظهارات ماکرون در مورد استقرار احتمالی ناتو در آینده در اوکراین مخالف بودند، تنها ۳۱ درصد از رای دهندگان گفتند که با این ایده موافق هستند.

امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه که اظهارات اخیرش درباره اعزام احتمالی نیرو از غرب به اوکراین، با واکنش منفی مقامات غربی مواجه شده بود، می‌گوید که کاملاً عامدانه درباره اعزام نیرو به کی‌یف حرف زده است!

ماکرون در جریان بازدید از دهکده المپیک در حومه پاریس، در جمع خبرنگاران گفت: این قبیل موضوعات، نسبتاً جدی هستند. تک تک کلماتم را درباره این موضوع سبک و سنگین و درباره تمام جوانب آن فکر کرده بودم و کاملاً حساب‌شده بود.

رییس جمهور فرانسه در عین حال از ارایه هرگونه «اظهارنظر ژئوپولیتیکی» دراین‌باره خودداری کرد و گفت که نباید جنگ اوکراین را با افتتاح دهکده المپیک قاطی کرد و افزود: ورزش باید به صلح و آرامش کمک کند.

ماکرون ۲۶ فوریه در اجلاسی در پاریس درباره اوکراین که با حضور حد.ود ۲ نماینده از کشورهای غربی برگزار شد، احتمال اعزام نیروی زمینی از کشورهای غربی به اوکراین را رد نکرد. او همچنین گفت که هیچ اجماعی درباره این موضوع وجود ندارد اما چنین سناریویی را نمی‌توان در آینده از روی میز حذف کرد.

پس از این اجلاس، نمایندگان اکثر کشورهای شرکت‌کننده اعلام کردند که کشور متبوع‌شان هیچ قصدی برای اعزام نیرو به اوکراین ندارد و قویاً با اظهارات ماکرون مخالفت کردند.