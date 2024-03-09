سهم استان کرمان در تولید ملی افزایش یافت

به گزارش خبرنگارمهر، محمدمهدی فداکار، روز شنبه در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفت: استان کرمان از سوی دبیرخانه کشوری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه جلسات منظم، رتبه برتر را کسب کرده و همچنین اتاق بازرگانی کرمان رتبه اول کشوری در بخش آموزش را دارد.

وی افزود: در حوزه اشتغال اصناف توزیع مناسبی نداریم و دچار چالش هستیم، سوپرمارکت‌ها بخش اعظمی از صنوف را تشکیل می‌دهند.

استاندارکرمان، افزود: نرخ اشتغال در بعضی فصول سال به دلیل کشاورزی نوسان دارد، چون بیشتر اشتغال شهرستان‌های استان در حوزه کشاورزی است.

فداکار، با بیان اینکه در بعضی مشاغل هیچ آموزشی وجود ندارد، گفت: با کمک فنی و حرفه‌ای و شرکت‌ها، دوره‌های مهارت‌آموزی مشاغل آغاز شده که به ایجاد ظرفیت‌های اشتغال کمک می‌کند.

فداکار با بیان اینکه موافق هستیم که نظارت بر بازار به اتاق اصناف واگذار شود، گفت: در تولید ملی، سهم استان کرمان از ۳ و یک دهم درصد به ۴ رسیده که حاصل همت همه فعالان اقتصادی است که بطور کاملاً هدفمند و سازمان یافته پیگیری شده است.

وی، کاهش رتبه کسب و کار استان را حاصل همفکری و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی دانست وافزود: فعالان حوزه اقتصادی در ارزیابی دستگاه‌های دخیل در حوزه کسب و کار و هماهنگ کردن آنها کار بزرگ و سختی را برعهده داشته و تا الان پیشرفت خوبی دارد.