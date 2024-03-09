رویه محاسبه مبلغ کارمزد ثبت سفارش تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است: به اطلاع می‌رساند بر اساس بند یک و تبصره یک بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴۳/ ت ۶۱۶۴۶ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ هیأت وزیران و به استناد بند ۱۷ ماده ۴ اساس‌نامه سازمان توسعه تجارت، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ کارمزد ثبت سفارش در هر یک از رویه‌های افتتاح، ویرایش، تمدید و تمدید / ویرایش همزمان به شکل زیر محاسبه خواهد شد:

۱- افتتاح: مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند افتتاح معادل ریالی یک دو هزارم مجموع مبلغ فوب کالاها، هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در زمان پرداخت خواهد بود.

۲- ویرایش: مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند ویرایش معادل ریالی یک دو هزارم مابه التفاوت ارزی مجموع مبلغ فوب کالاها، هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در درخواست جاری و درخواست قبلی پرونده ثبت سفارش خواهد بود.

۳- تمدید: مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند تمدید معادل ریالی یک دو هزارم مجموع مبلغ فوب کالاها (تنها برای آن دسته از کالاهایی که تگ ترخیص آنها برابر با ترخیص نشده است)، هزینه حمل و سایر هزینه‌ها در زمان پرداخت خواهد بود.

۴- تمدید / ویرایش همزمان: محاسبه مبلغ کارمزد در این حالت «دقیقا» مشابه حالت تمدید خواهد بود.

- مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند تمدید برای پرونده‌هایی که ابزار پرداخت آنها یکی از موارد اعتبار اسنادی یا بروات اسنادی بوده و ابزار پرداخت آنها نیز دارای اعتبار است، معادل ریالی ۱۰۰ یورو در زمان پرداخت خواهد بود.

- مبلغ کارمزد ثبت سفارش در فرایند تمدید / ویرایش همزمان برای پرونده‌هایی که ابزار پرداخت آنها یکی از موارد اعتبار اسنادی یا بروات اسنادی بوده و ابزار پرداخت آنها نیز دارای اعتبار است، «دقیقا» مشابه مورد ۲ خواهد بود.

- لازم به ذکر است در صورتی که برای یک ردیف کالای ثبت‌سفارش، بخشی از کالا ترخیص شده باشد و کاربر قصد داشته باشد که از مزیت عدم پرداخت کارمزد برای کالاهای ترخیص شده استفاده کند، می‌بایست آن ردیف کالا را به میزان ترخیص شده رسانده و مابقی را بر روی ردیف کالای جدیدی ثبت کند.

- در هر صورت حداقل میزان کارمزد قابل پرداخت برای پرونده‌های ثبت سفارش در فرایندهای افتتاح، ویرایش، تمدید و تمدید / ویرایش همزمان معادل ریالی ۱۰۰ یورو در زمان پرداخت خواهد بود.

تغییرات مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۳ در فرآیند ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت اعمال خواهد شد.