به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر شنبه در مراسم آغاز عملیات احداث پل کمربندی سرعین، اظهار کرد: احداث این پل از چند سال پیش مطرح بود و در تصمیمگیریهای اولیه قرار شد با 300 میلیارد تومان این پروژه تکمیل شود اما با تأخیر و تعلل برآورد احداث آن بین 700 تا 900 میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: با اصلاح نقشهها و طراحی انجام شده، قرار شد در سه فاز این طرح عظیم اجرایی شود تا سه سال برای احداث آن منابع مورد نیاز تأمین شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه هفت ماه از سال سرعین با حضور گردشگران و مسافران بیشماری روبهرو است، احداث این پل میتواند هدایت گردشگران و مسافران را در کاستن از بار ترافیکی هسته مرکزی شهر به کمربندی زمینهساز شده و به بهبود شرایط تردد آنها کمک کند.
نیکزاد افزود: احداث این پروژه عظیم با کیفیت بالا نمادی از اقتدار قرارگاه و همکاری خوب شهرداری سرعین خواهد بود که باید هر چه سریعتر این پروژه روند اجرایی و احداث کیفی به خود بگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: قطعا این پروژه با تقویت مؤلفههای تزریق اعتبارات و همراهی مسئولان استانی و منطقهای رو به جلو بوده و سال آینده میتوان فاز اول آن را آماده بهرهبرداری کرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما نیز در مجلس تلاش خواهیم کرد تا از منابع مختلف برای این طرح عظیم کمکها و مساعدتهایی را داشته باشیم ولی ضرورت دارد از محل فروش اموال مازاد و همچنین تغییر کاربری که شهرداری در محدودههای شهری انجام میدهد، بخشی از اعتبارات این پروژه که بالغ بر 500 میلیارد تومان است، تأمین شود.
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