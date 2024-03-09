  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳

ادعاهای جدید نتانیاهو علیه حماس

ادعاهای جدید نتانیاهو علیه حماس

دفتر نتانیاهو ادعاهای جدیدی درباره توافق مبادله اسیران مطرح کرد و حماس را در این زمینه متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفتر نتانیاهو اعلام کرد: رئیس موساد و سیا روز گذشته برای بررسی توافق آزادی اسیران در غزه با یکدیگر گفتگو کردند.

در بیانیه دفتر نتانیاهو ادعا شده است که حماس بر موضع خود در عدم تمایل به دست یابی به توافق اصرار دارد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که حماس به دنبال تشدید تنش در جریان ماه رمضان است.

در این بیانیه از تداوم مذاکره با میانجی گران به منظور رفع موانع موجود خبر داده شده است.

این در حالی است که پیش از این حماس اعلام کرده بود: ما در گفت و گو با برادران میانجی‌گر همچنان به تلاش برای تحقق آتش بس ادامه می‌دهیم، توافقی که مطالبات مردم فلسطین و منافع آنها را تأمین خواهد کرد.

حماس در ادامه این بیانیه رژیم صهیونیستی را به کارشکنی و مانع تراشی در مسیر رسیدن به توافق آتش بس در غزه خبر داد و تاکید کرده بود: صهیونیست‌ها در موضوعاتی نظیر آتش بس دائمی، بازگشت آوارگان به مناطق تخلیه شده، عقب نشینی از نوار غزه و کمک‌های بشردوستانه همچنان کارشکنی می‌کنند.

کد مطلب 6050753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها