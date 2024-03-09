ادعاهای جدید نتانیاهو علیه حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دفتر نتانیاهو اعلام کرد: رئیس موساد و سیا روز گذشته برای بررسی توافق آزادی اسیران در غزه با یکدیگر گفتگو کردند.

در بیانیه دفتر نتانیاهو ادعا شده است که حماس بر موضع خود در عدم تمایل به دست یابی به توافق اصرار دارد.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که حماس به دنبال تشدید تنش در جریان ماه رمضان است.

در این بیانیه از تداوم مذاکره با میانجی گران به منظور رفع موانع موجود خبر داده شده است.

این در حالی است که پیش از این حماس اعلام کرده بود: ما در گفت و گو با برادران میانجی‌گر همچنان به تلاش برای تحقق آتش بس ادامه می‌دهیم، توافقی که مطالبات مردم فلسطین و منافع آنها را تأمین خواهد کرد.

حماس در ادامه این بیانیه رژیم صهیونیستی را به کارشکنی و مانع تراشی در مسیر رسیدن به توافق آتش بس در غزه خبر داد و تاکید کرده بود: صهیونیست‌ها در موضوعاتی نظیر آتش بس دائمی، بازگشت آوارگان به مناطق تخلیه شده، عقب نشینی از نوار غزه و کمک‌های بشردوستانه همچنان کارشکنی می‌کنند.