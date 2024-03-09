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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۰

هنیه: باید به کشورهای حامی اشغالگران فشار آورده شود

هنیه: باید به کشورهای حامی اشغالگران فشار آورده شود

رییس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که باید برای ناچارساختن رژیم صهیونیستی به توقف بدون قید و شرط جنگ علیه نوار غزه، به کشورهای حامی این رژیم فشار آورده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در آستانه ماه مبارک رمضان نامه‌ای را خطاب به رهبران، اشخاص بارز و علمای امت اسلام نوشت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بیان کرد: ما خواهان اقدامات مؤثر در سطوح گوناگون سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی برای توقف حمله به نوار غزه هستیم.

هنیه تصریح کرد: ضروری است که با هدف ناچارساختن اشغالگران به توقف فوری و بدون قید و شرط جنگ به کشورهایی که از آن حمایت می‌کنند فشار آورده شود.

وی در ادامه افزود: ما خواستار تلاش‌های بیشتر برای محاکمه اشغالگران، رسوانمودن جنایت‌های آنان و انزوای سیاسی و دیپلماتیک آن‌ها هستیم.

همچنین هنیه تاکید کرد: اشغالگری، ریشه تمامی مشکلات و عدم ثبات منطقه است و تداوم آن با اصول قوانین بین‌المللی و قوانین سازمان ملل متحد در تناقض است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بیان کرد: دستیابی ملت فلسطین به استقلال و آزادی چیزی است که از ریشه به این مشکل پایان می‌دهد و مرحله جدید و متفاوتی را در سطح منطقه و جهان بنیان می‌گذارد.

کد مطلب 6050717

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