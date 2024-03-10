گناوه آماده میزبانی از مسافران نوروزی/ حرمت ماه رمضان حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری صبح یکشنبه در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناوه با تبریک پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان افزود: رزمایش بزرگ ایام نوروز به ویژه در این شهرستان گردشگر پذیر پیش رو است و همانگونه که از رزمایش بزرگ انتخابات با سربلندی و سرافرازی عبور کردیم باید همه دست به دست هم دهیم تا این مسؤولیت را نیز با سربلندی پشت سر بگذاریم.

فرماندار گناوه با بیان اینکه همه باید در ستاد خدمات سفر همکاری و بر اساس وظایف محوله عمل کنند، بیان کرد: مدیریت ساحل به طور کامل در دست شهرداری است و باید برای نظارت، ساماندهی، سازماندهی و کنترل این بخش تلاش مضاعف داشته باشد تا استقبال خوبی از مهمانان و گردشگران که این شهرستان را برگزیده‌اند داشته باشیم.

فرماندار گناوه یادآور شد: جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه چادر و نصب بنر در ورودی‌های شهر را انجام دهد و راهنمایی مسافران و گردشگران، امداد و نجات، کارهای فرهنگی و ضرورت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان و شئونات اسلامی در بنرها و بروشورها باید ذکر شود و در اختیار مهمانان و گردشگران در این ایام قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اداره تبلیغات اسلامی، ارشاد، اوقاف و امور خیریه نیز در این زمینه اقدام کنند.

وی افزود: نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسؤول در حفظ امنیت این ایام مانند سال گذشته حضوری پررنگ و مؤثر داشته باشند تا اطمینان خاطر برای مردم و مسافران کسب شود و با اطلاع رسانی‌های مناسب مردم را برای رعایت نکات امنیتی آگاه کنند.

فرماندار گناوه بیان کرد: شبکه بهداشت و درمان باید بازرسی و نظارت کافی بر بهداشت همه مناطق شهر و ورودی‌ها، نانوایی‌ها، غذاخوری‌ها، رستوران‌ها، آب آشامیدنی و همه موارد با حضور کارشناسان شکه بهداشت و همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط انجام دهد.

فرماندار گناوه با تاکید بر تأمین مواد غذایی در این ایام بیان کرد: تأمین و ذخیره مواد غذایی مورد نیاز شهرستان در تعطیلات نوروز با توجه به حجم بالای ورود مسافر در این ایام مورد توجه ادارات مربوطه بویژه جهاد کشاورزی و صمت قرار گیرد و پیش بینی چند برابری نیازهای در دستور کار باشد تا شهرستان با کمبودی در این زمینه مواجه نشود.

وی بیان داشت: برنامه ریزی برای تأمین آب آشامیدنی و استفاده از مخازن به ویژه در ساحل انجام شود و با شهرداری در این زمینه همکاری شود.

حرمت ماه رمضان حفظ شود

وی با اشاره به تقارن ایام نوروز با ماه مبارک رمضان و تاکید بر حفظ حرمت ماه مبارک و پرهیز از روزه خواری در ملأ عام در ایام این ماه گفت: در ماه مبارک رمضان مراکز عرضه کننده غذا، غذاخوری‌ها و رستوران‌ها باید کنترل و نظارت شود و تا قبل اذان افطار از باز کردن مغازه‌های خود و عرضه غذا به صورت علنی خودداری کنند.

وی با بیان اینکه غذا فروشی‌ها تا قبل از افطار حق عرضه مواد غذایی در ملأ عام را ندارند گفت: باید مکان‌هایی مشخص برای عرضه غذا به کسانی که مسافر یا روزه نیستند تعیین و این مکان‌ها به نحوی پوشیده شود که در ملأ عام پیدا نباشد.

فرماندار گناوه بیان کرد: دستگاه‌های متولی باید به جد نظارت لازم را داشته باشند و از عرضه غذا به ویژه در میدان مرکزی شهر و بازار تا قبل از افطار و روزه خواری در ملأ عام جلوگیری کنند.

وی بیان کرد: نمایشگاه عرضه مواد غذایی بعد از افطار انجام شود و رعایت شئونات اسلامی، اخلاق و بهداشت در نمایشگاه ضروری است که صمت باید بر این کار نظارت جدی داشته باشد.

صفری با بیان اینکه رعایت مسائل دینی و شئونات اسلامی از جمله عفاف و حجاب کاری فرهنگی و همه باید مشارکت و همکاری کنند یادآور شد: مردم متدین و معتقد شهرستان گناوه پای بند و معتقد به اصول دینی و اسلامی هستند و از ما مسئولان نیز توقع و انتظار دارند و مسافران و مهمانانی که به این شهرستان سفر می‌کنند باید در رعایت مسائل دینی و شئونات اسلامی از جمله عفاف و حجاب و پرهیز از روزه خواری در ملأ عام همکاری و مشارکت کنند و نسبت به رعایت مسائل اهتمام جدی ورزند.

فرماندار گناوه بیان کرد: صدور هر گونه مجوز و فعالیت‌ها در ایام نوروز باید بر اساس قانون و با هماهنگی انجام و از هر گونه کار غیرقانونی خودداری شود و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

وی گفت: ساعت فعالیت قایق‌های و شناورهای گردشگری از ۷ صبح تا غروب آفتاب باشد و دستگاه‌های متولی در این زمینه کنترل و نظارت جدی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی بیان کرد: پخش اذان و قرآن کریم در ساحل و نظارت و پیگیری نیازمندی‌ها ی نمازخانه‌ها و تجهیز و نظافت آنها به طور جد در دستور کار باشد.

لزوم برنامه ریزی فرهنگی در ایام نوروز

صفری بیان کرد: دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با همکاری روحانیون مقیم و اعزامی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، با برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی، ترویج آداب و سنن دینی و محلی و معرفی فرهنگ غنی این منطقه به خصوص در ساحل را در دستور کار قرار دهند و برای جمعیت مسافران و گردشگران در ساحل برنامه ریزی کنند.

فرماندار گناوه بیان کرد: مردم مهمان نواز شهرستان همواره از گردشگران و مسافران به خوبی استقبال کرده‌اند و انتظار می‌رود امسال نیز سعه صدر، مهربانی، رفتار خوب، گشاده رویی و رعایت انصاف مانند همیشه مدنظر همه مردم به خصوص بازاریان باشد تا مسافران با خاطرات خوبی از این شهرستان سفر کنند.

وی با بیان اینکه معابر و پیاده روها توس شهرداری کنترل شود و اجازه بسته شدن پیاده روها توسط دست فروشان داده نشود گفت: تأمین سوخت، تعیین نانوایی‌های کشیک، تعیین پزشکان متخصص و داروخانه‌ها و درمانگاه‌های کشیک، اورژانس انجام شود.

فرماندار گناوه با بیان اینکه نظارت کامل بر بازار و قیمت‌ها در این ایام از سوی دستگاه‌های متولی با جدیت انجام شود، گفت: کنترل ترافیک در ورودی‌ها و داخل شهر و میدان مرکزی با برنامه ریزی انجام شود و اگر نیاز به نیروی جدید باشد هماهنگی و تأمین شود

فرماندار گناوه ادامه داد: ستاد بحران شهرستان برای مواقع بحرانی و اعلام بارندگی آمادگی داشته باشند و سالن‌ها و فضاهای بزرگ سرپوشیده، مساجد، حسینیه‌ها در صورت شرایط آب و هوایی اضطراری و احتمالی اقدام به اسکان اضطراری کنند.

وی گفت: نقاط مشخص برای شنا با نصب تابلوها و بنرها تعیین شود و از ورود خودروها به ساحل به جد جلوگیری شود.

انتخابات قانونمند و شایسته برگزار شد

فرماندار گناوه با تقدیر از همه دست اندر کاران برگزاری انتخابات در شهرستان اظهار داشت: با همکاری، همدلی و همراهی همه دستگاه‌ها و نهادها و اقشار مختلف مردم شهرستان گناوه همانند سراسر کشور انتخابات خوب با نظم و انضباط، قانونمند و شایسته شهرستان را پشت سر گذاشتیم که همه تلاش‌ها در این زمینه قابل تقدیر است.

وی گفت: انتظار می‌رود منتخبین مردم با تلاش و همفکری و همراهی، قدم‌های مثبت بیشتری در جهت عمران و آبادانی جامعه بردارند.