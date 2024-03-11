به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه بیست و یکم اسفند با میانگین ۸۷ وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش میدان انقلاب با ۵۶، پارک زمزم با ۹۷، رهنان و کردآباد با ۷۵، بولوار کاوه و سپاهان‌شهر با ۷۰، خیابان فرشادی با ۵۵، خیابان فیض با ۶۵، خیابان میرزا طاهر با ۶۰ و ولدان با ۶۸ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۱۳۶ و بزرگراه خرازی با ۱۴۵ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه زینبیه با ۱۵۴ قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.

چهار ایستگاه سنجش آلودگی هوا در خیابان‌های استانداری، پروین اعتصامی و ۲۵ آبان و همچنین دانشگاه صنعتی اصفهان قطع است.

امروز شاخص هوا در زرین شهر با ۱۱۲ و قهجاورستان با ۱۴۶ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس، در سجزی با ۵۷ و شاهین‌شهر با ۷۰ قابل قبول و در مبارکه و خمینی‌شهر به ترتیب با ۵۰ و ۳۳ AQI پاک ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.