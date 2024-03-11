به گزارش خبرگزاری مهر، سیفالله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و به منظور برنامهریزی جامع برای انجام همه اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت و کنترل سیلاب در تعدادی از استانهای جنوب غرب، مرکزی، استانهای شرقی و شمال شرقی کشور شامل خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، یزد و همچنین بخشهایی از استان خوزستان، جلسه مدیریت و پشتیبانی سیلاب وزارت نیرو پیش از وقوع بارشها تشکیل شد.
وی افزود: هدف از این جلسه، ارزیابی و برآورد اثرات بارش و لزوم انسجامبخشی و انجام اقدامات مترتب در همه بخشهای آب، آب و فاضلاب، برق و همچنین اطلاعرسانی به سایر دستگاههای ذیربط در مدیریت سیلاب بود.
آقابیگی ابراز امیدواری کرد که با انجام اقدامات همه جانبه و پیشگیری از وقوع پیشامدهای ناگوار، نزول رحمت و برکات الهی بدون ایراد هرگونه خسارت در بخش زیرساختهای کشور مایه برکت و نعمت برای مردم استانهای مربوطه شود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: از همه بخشها و دستگاههای اجرایی انتظار میرود با مشارکت همه جانبه نسبت به انجام تکالیف به ویژه اقدامات پیشگیرانه، اقدام کنند.
وی گفت: از همه مردم عزیز در استانهای مذکور نیز درخواست داریم تا با رعایت بیش از پیش مباحث ایمنی، از تردد در حریم بستر رودخانهها پرهیز کرده و نسبت به رعایت همه نظامات ایمنی برای حفظ جان و مال خود اقدام کنند.
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