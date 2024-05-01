به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب ایران، سیفالله آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی از استانهای کشور از روز گذشته فعال شده و تا شنبه ۱۵ اردیبهشت اظهار داشت: به این منظور و با هدف بررسی سامانههای جهانی هواشناسی، جلسه ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب در دو سطح با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.
وی افزود: بر این اساس، استانهای خوزستان، فارس، بوشهر، کرمان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحالوبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد (اولویت اول) و کردستان، لرستان، هرمزگان، همدان، مرکزی، سمنان، خراسانرضوی، خراسانجنوبی، آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی، سیستان و بلوچستان، اصفهان و یزد (اولویت دوم) بارشهای نسبتاً زیادی روبرو خواهند بود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب بیان داشت: فعالیت این سامانه بارشی، با مخاطراتی همچون رگبار شدید باران، احتمال جاری شدن روانآب، سیلابی شدن مسیلها، بالا آمدن ناگهانی سطح آب و طغیان رودخانههای فصلی، رخداد تگرگ، رعد و برق، آب گرفتگی معابر و اختلال در ناوگان حمل و نقل بهصورت گسترده در استانهای پر ریسک سیلاب همراه خواهد شد.
آقابیگی تأکید کرد: با توجه به شرایط فصلی حاضر و تعطیلات پایان هفته و کثرت مسافران و گردشگران در ایام مذکور، توصیه میشود مردم و مسافران از اتراق در حریم رودخانهها و مسیلها، صعود به ارتفاعات و حضور در دشتها پرهیز کرده و در کل از سفرهای غیرضروری در این ایام جداً خودداری شود.
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