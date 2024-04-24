به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری مدیریت منابع آب، سیف‌الله آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب اظهار داشت: ماهیت بارندگی‌های بهاری با توجه به گرم شدن هوا، بارش‌هایی با شدت زیاد و در فاصله زمانی کوتاه مدت است.

وی افزود: این اتفاق در روزهای اخیر در تفت استان یزد و فین کاشان در استان اصفهان نیز رخ داد که بارش‌های پرحجم موجب آب‌گرفتگی شدید اراضی شد.

آقابیگی خاطرنشان کرد: این نوع بارش عموماً موجب آب‌گرفتگی معابر، جاده‌ها، مسیرهای ارتباطی و اراضی کشاورزی می‌شود که اکیداً به مردم و شهروندان گرامی توصیه می‌شود هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و نظامات ایمنی اعلام شده از سوی دستگاه‌های مربوطه و رسانه‌ها را مورد توجه قرار دهند تا از خطرات احتمالی در امان باشند.