به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، آخرین کنسرت ارکستر «شَرر» در سال ۱۴۰۲ به رهبری ارکستر علیرضا حاجی علی‌شیر خوانندگی حمید دهقان و مجتبی قبادی در تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این کنسرت که توسط موسسه «فروغ فلق» برگزار شد، گروه اجرایی در ۲ بخش مجزای موسیقی ایرانی و موسیقی نواحی منطقه کردستان به اجرای آثاری متفاوت و کمتر اجرا شده‌ای پرداخت.

در بخش اول کنسرت قطعات «رقص دایره»، «جامانده»، «تا منزل تو»، «ماه بی‌همتا»، «شیربانو» پیش روی مخاطبان قرار گرفت. این در حالی است که در بخش دوم نیز قطعات ملی-میهنی و عاشقانه «رها»، «زلف مجنون»، «مدهوش»، «دلباخته»، «پنهان»، «بریندار(محلی کردی)»، «شیرین گیان (محلی کردی)» و «حیران» به آهنگسازی مشترک علیرضا حاجی علی شیر و حمید دهقان و استفاده از اشعار حمید دهقان اجرا شدند.

امیر مظاهری کنسرت مایستر، نیلوفر تیموری سرپرست گروه کُر، حمیدرضا رفیعیان سرپرست گروه مضرابی و نوازنده تار، جمشید مردانی نوازنده کلارینت، پارسا انصافی نوازنده پیانو، فاطمه مرادی اعلا سرپرست گروه دف‌نوازان، مانی حمزه ای، دیبا دباغیان، مبینا قمصری، نفیسه رشیدی نوازندگان تار، تارا ناطقیان، مهدیه خوش‌نیت، امید حمزه‌ای، نگاره خداپرست، مبینا بروجردی نوازندگان سه‌تار، نسرین فخاری نوازنده تارباس، رحمان قزوینی نوازنده عود، پوریا پورپرویز نوازنده کمانچه، امیرمحمد رحیمی، نیما اسماعیل‌زاده و پارمیس زهره‌وند نوازندگان سنتور، طیبه رضایی نوازنده قانون، نیما توکلی نوازنده نی، صبا سادات جلیلی مقام و امیر علی ابراهیمی نوازندگان تمبک گروه نوازندگان سازهای ایرانی را تشکیل می‌دادند.

نرگس رحمانی، ابوالفضل دلشاد، مهدی فاتح، هلنا حسنی، آیدا جلالی، لقمان پیروتی، نازنین نوروزیان، نوید کریمی نوازندگان ویولن یک، محمد رضا جلیلیان، امین نبیئیان، مریم تقی‌پور، سعید رحمانی، معین محرری، مهتا حسن‌زاده، شهرزاد جعفری، مهرناز جعفری، یاسمین شنوا، گندم جوادی نوازنده ویولن دو، آیدا شریفی، سعید عبادوز، منیژه ساده، ترانه راووشی، سارا حدیدی، مهتاب حسین‌زاده نوازندگان ویولن آلتو، سارا غنی‌نظری، سارا مداح، امین چراغیان، یسنا اسماعیل‌پور قوچانی نوازندگان ویولنسل، جمشید مردانی، عماد سعیدی، افسانه نظری، شیرین اسدی نوازندگان کلارینت، آرین یمینی نژاد، رها کوشا نوازندگان فلوت هم دیگر نوازندگان این کنسرت بودند.

اقدس قلی‌زاده، پروانه فلاحت‌دوست، ستایش ایمانی، پارمیدا پوریزدان پناه کرمانی، یگانه مهرابی‌نیا، ثنا صادق‌پور، ستایش محمدی، یدالله ببرزاده، مسلم سلیمی‌نژاد، وحید اکبری، علیرضا اکبری، علی شکرچی، خشایار شهیدی، مهدی خسروزاده، محمد کاردان نیز هنرمندانی بودند که در گروه هم خوان‌ها حضور داشتند.

در گروه دف‌نوازان به سرپرستی فاطمه مرادی اعلا نیز هدیه یغمایی، ملیکا برهمندپور، نرجس آشوری، حانیه مرادی، حنانه شعیبی، روژان میرزایی، نسترن بنیادی، مبینا علیدادی، مائده ارمکان، محدثه اسدی، ژیلا اسماعیل‌پور، ساحل بهمنی، سمیرا قدیری، الناز دادخواه، سعیده نصراللهی، لیلا چوبینی، ستاره نصراللهی، زهرا صالحی، مریم کردی، آنیتا بهرامی، زینب زندی، فاطمه مصطفوی، لیلا بهمنی، شبنم ضیائی، زهرا سلیمانی، شکیبا سوئزی، مرضیه سالاری اصل، زهره شجاعی به عنوان نوازنده به هنرنمایی پرداختند.

ارکستر «شَرَر» که از سال ۱۳۹۴ تاسیس شده، مجموعه‌ای متشکل از سازهای ایرانی و کلاسیک است که طی سال‌های اخیر آثار مختلفی را دراین گونه‌های موسیقایی تولید کرده است.

اجرای برنامه در برج آزادی، تالار رودکی، تالار اندیشه حوزه هنری، تالار سوره، فرهنگسرای نیاوران و فرهنگسرای ارسباران از دیگر فعالیت‌های این گروه در حوزه برگزاری کنسرت محسوب می‌شود.