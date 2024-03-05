اعلام جزییات آخرین کنسرت ارکستر «شرر» در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین کنسرت ارکستر «شَرر» در سال ۱۴۰۲ شامگاه روز شنبه نوزدهم اسفند ماه به رهبری علیرضا حاجی علی‌شیر و خوانندگی حمید دهقان و مجتبی قبادی در تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

در این کنسرت که توسط موسسه «فروغ فلق» برگزار می شود، گروه اجرایی در ۲ بخش مجزا موسیقی ایران و موسیقی نواحی منطقه کردستان به اجرای آثاری متفاوت و کمتر اجرا شده می پردازند.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته در بخش اول کنسرت قطعات «رقص دایره»، «جامانده»، «تا منزل تو»، «ماه بی همتا»، «شیربانو» پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. این در حالی است که در بخش دوم نیز قطعات «رها»، «زلف مجنون»، «مدهوش»، «دلباخته»، «بریندار (محلی کردی)»، «شیرین گیان (محلی کردی)» و «حیران» به آهنگسازی مشترک علیرضا حاجی علی‌شیر و حمید دهقان و استفاده از اشعار حمید دهقان اجرا می شوند.

امیر مظاهری کنسرت مایستر، نیلوفر تیموری سرپرست گروه کُر، جمشید مردانی نوازنده کلارینت، حمیدرضا رفیعیان سرپرست گروه مضرابی، پارسا انصافی نوازنده پیانو، فاطمه مرادی اعلا سرپرست گروه دف نوازان این کنسرت موسیقایی را تشکیل می دهند.

علیرضا حاجی علی‌شیر تنظیم کننده قطعات و رهبر ارکستر «شرر» درباره این اجرا توضیح داد: از ابتدای سال جاری تاکنون این پنجمین باری است که ارکستر «شرر» به صحنه می رود. مسیری که بسیار خوشحال هستیم که در آن علاقه مندان موسیقی جدی با رویکرد مثبتی از اجراهای ما استقبال کرده اند. البته که ما به واسطه همین استقبال و لطفی که مخاطبان به ما داشتند، تلاش می کنیم تا در اجرای آثار شرایط را به گونه ای هدایت کنیم تا هم در حوزه محتوا و هم در حوزه اجرا حرف های تازه ای برای گوش تماشاگران داشته باشیم.

وی افزود: ما در ترکیب نوازندگان ارکستر هم سعی کردیم با دعوت از نوازندگان جوان و با انگیزه ای که موسیقی را خوب درک می کنند، شرایطی را برای حضور این هنرمندان در کنار نوازندگان با تجربه و صحنه دیده مهیا کنیم تا در کنار ارایه یک موسیقی با کیفیت، گامی برای تربیت و معرفی نوازنده به فرآیند حرفه ای عرضه محصولات موسیقایی برداشته شود.

ارکستر «شَرَر» که از سال ۱۳۹۴ تاسیس شده، مجموعه ای متشکل از سازهای ایرانی و کلاسیک است که طی سال های اخیر آثار مختلفی را دراین گونه های موسیقایی تولید کرده است. ضمن اینکه اجرای برنامه در برج آزادی، تالار رودکی، تالار اندیشه حوزه هنری، تالار سوره، فرهنگسرای نیاوران و فرهنگسرای ارسباران از دیگر فعالیت های این گروه در حوزه برگزاری کنسرت محسوب می شود.

تازه ترین کنسرت ارکستر «شرر» ساعت ۲۱:۳۰ روز شنبه نوزدهم اسفند ماه در تالار وحدت تهران میزبان مخاطبان است و علاقه مندان برای تهیه بلیت کنسرت می توانند به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.