به گزارش خبرگزاری مهر، برج آزادی تهران روز پنجشنبه بیست و پنجم آبان میزبان مخاطبان با تازه ترین کنسرت ارکستر «شَرَر» به آهنسگازی، تنظیم و رهبری ارکستر علیرضا حاجی‌علی‌شیر خواهد بود.

در این کنسرت که توسط موسسه «فروغ فلق» به خوانندگی حمید دهقان و مجتبی قبادی برگزار می شود، گروه اجرایی در ۲ بخش مجزا به اجرای آثاری متفاوت و کمتر اجرا شده می پردازند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در بخش اول کنسرت قطعات «رقص دایره»، «جامانده»، «تا منزل تو»، «ماه بی همتا»، «شیربانو» پیش روی مخاطبان قرار می گیرد. این در حالی است که در بخش دوم نیز قطعات «پیش درآمد»، «زلف مجنون»، «مدهوش»، «دلباخته»، «بریندار (محلی کردی)»، «شیرین گیان (محلی کردی)» با استفاده از اشعار حمید دهقان اجرا می‌شوند.

امیر مظاهری کنسرت مایستر، نیلوفر تیموری سرپرست گروه کُر، جمشید مردانی نوازنده کلارینت، حمیدرضا رفیعیان نوازنده تار، پارسا انصافی نوازنده پیانو و نسرین فخاری نوازنده دف تک نوازان این کنسرت موسیقایی را تشکیل می‌دهند.

ارکستر «شَرَر» که از سال ۱۳۹۴ تاسیس شده، مجموعه ای متشکل از سازهای ایرانی و کلاسیک است که طی سال های اخیر آثار مختلفی را دراین گونه های موسیقایی تولید کرده است.

این مجموعه موسیقایی تا پیش از برگزاری کنسرت آبان طی روزهای نوزدهم و بیستم تیر سال ۱۴۰۲ نیز مجموعه کنسرت هایی را به رهبری ارکسترعلیرضا حاجی شیر و خوانندگی حمید دهقان و مجتبی قبادی در تالار رودکی تهران برگزار کرده بود.

تازه‌ترین کنسرت ارکستر «شرر» » ساعت ۲۱ روز پنجشنبه بیست و پنجم آبان در برج آزادی تهران میزبان مخاطبان است.