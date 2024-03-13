راه حل جدید محققان ایرانی برای درمان مؤثر تومورهای سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، «فرمولاسیون، تهیه و تعیین ویژگی نانولیپوزومهای پگیله دوکسوروبیسین هدفمند شده با آپتامر ضد نوکلئولین و بررسی اثرات ضد توموری در برون تن و درون تن در موشهای دارای تومور» عنوان طرح پژوهشی محمودرضا جعفری، عضو هیئتعلمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران به پایان رسانده است.
محمودرضا جعفری، دانشآموخته دکتری تخصصی فارماسیوتیکس از دانشگاه ساسکاچوان کانادا درباره این طرح توضیح داد: همانطور که میدانید، شیمیدرمانی رگهای توموری و سلولهای توموری میتواند با نابودی سلولهای رگی و ازبینبردن منبع تغذیه و اکسیژن تومور و ازبینبردن مستقیم سلولهای توموری، کارایی شیمیدرمانی را بالا ببرد و البته مقاومت داروی اکتسابی و متاستاز را کاهش دهد.
وی در ادامه به تعریف دوکسوروبیسین پرداخت و گفت: دوکسوروبیسین (Dox) یک ترکیب آنتی نئوپلاستیک است که طیف فعالیت ضد توموری وسیعی داشته و در بسیاری از موارد سرطانها از جمله لوسمی حاد، لنفومهای هوچکینی و غیر هوچکینی، سرطانهای پستان و ریه کاربرد دارد. با اینحال عوارض جانبی زیادی دارد که توسط محققان اقداماتی برای کاهش عوارض آن انجام شده است.
این محقق در ادامه بیان کرد: در دو دهه اخیر مطالعات زیادی بر روی بهدستآوردن روشی برای دارورسانی هدفمند به محل تومور انجام شده که تاکنون، استفاده از لیپوزوم مهمترین و بهترین روش بوده است. هدف از این تحقیق، تهیه لیپوزومهایی برای هدفیابی مؤثر سلولهای سرطانی بوده است. برایناساس، بعد از تهیه لیپوزومها خصوصیات و ویژگیهای آنها مشاهده شده و اثرات ضد توموری و توزیع بافتی این لیپوزومها روی موشهای حملکننده تومور بررسی شد.
جعفری در پایان خاطرنشان کرد: ما در این تحقیق به یک فرمول صحیح رسیدیم که البته نیاز به کاملشدن دادهها دارد تا مجوزهای لازم را از سازمان غذا و دارو کسب کند، چرا که این فرمول در مدل حیوانی مؤثر بوده است.
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