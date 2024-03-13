کشف بیش از ۴ تن مواد مخدر در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزاله ملکی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با جمعی از اصحاب رسانه گیلان به منظور تشریح عملکرد فرماندهی انتظامی استان در سال جاری برگزار شد، اظهار کرد: امنیت پایدار با مشارکت و همکاری آحاد جامعه محقق خواهد شد و حلقه اتصال پلیس با مردم، خبرنگاران و اصحاب رسانه هستند.

وی برقراری امنیت پایدار در جامعه را یکی از اهداف مهم پلیس دانست و گفت: تعامل مجموعه انتظامی با رسانه‌ها، یک رویکرد راهبردی در افزایش مشارکت عمومی و ارتقا امنیت اجتماعی است.

فرمانده انتظامی استان گیلان تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین سیاست‌ها و ابزارهای مجموع انتظامی برای مقابله با وقوع جرم و بزهکاری، موضوع پیشگیری است و همکاران ما در سطح کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی با اقدامات مناسب خود نسبت به تأمین نظم و امنیت اقدام می‌کنند.

افزایش کشف مواد مخدر نسبت به مدت مشابه قبل

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به عملکرد پلیس استان از ابتدای سال جاری تاکنون تصریح کرد: یکی از ثمرات خوب عملکرد پلیس گیلان، کاهش وقوع جرایم خشن از جمله زورگیری و خفت‌گیری و همین طور افزایش ضریب امنیتی واحدهای تجاری، بانک‌ها و مراکز خدماتی است.

سردار ملکی با بیان اینکه میزان مجموع کشفیات مواد مخدر در سال جاری، بیش از ۴ تن و ۸۵۵ کیلوگرم بوده است افزود: کشفیات مواد مخدر نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به وقوع ۲۸ هزار و ۴۴۳ فقره سرقت طی سال جاری در استان، بیان داشت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یک درصدی داشته است.

فرمانده انتظامی استان گیلان گفت: تعداد ۵۸۵ فقره پرونده جعل در این مدت کشف و ۱۸۲ جاعل در استان دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش داشته است.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه ۱۳ باند شرکت هرمی و شبکه‌ای با دستگیری ۱۴۳ نفر در استان منهدم شده است، گفت: انهدام ۱۳ باند کلاهبرداری، کشف هزار و ۳۰۳ فقره پرونده کلاهبرداری و دستگیری ۴۴۷ متهم از دیگر توفیقات پلیس در برخورد با جرایم بوده است.

سردار ملکی در رابطه با شناسایی و برخورد با تخلفات صنفی از ابتدای سال جاری تاکنون، افزود: طی بازدید از ۱۲۳ هزار و ۶۸۱ واحد صنفی در گیلان از ۲۳ هزار و ۸۸۷ واحد صنفی تعهد اخذ و ضمن صدور اخطار پلمب برای ۶ هزار و ۲۴۸ واحد صنفی، ۵ هزار و ۱۱۲ واحد متخلف شناسایی و پلمب شده است.

وی با توجه به مسافر پذیر بودن گیلان و سفر سالانه هزاران نفر از مسافران و گردشگران به استان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد افزایش ۴ درصدی آمار متوفیان تلفات جاده‌ای، افزایش ۳ درصدی مصدومان تصادفات و در مجموع، کل تصادفات کاهش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

افزایش ۲۰ درصدی جرایم گیلان در سال ۱۴۰۲

فرمانده انتظامی استان گیلان مجموع تماس‌های مردمی با سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ را ۲ میلیون و ۲۸۱ هزار تماس اعلام کرد و افزود: تعداد تماس‌های گرفته شده با سامانه ۱۱۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی جرایم گیلان در سال ۱۴۰۲، افزود: بر اساس آمارها و گزارشات در سال جاری ۱۴۶ هزار و ۷۲۳ پرونده در خصوص جرایم مختلف در استان تشکیل شده است.

سردار ملکی از کشف ۷۴۸ هزار و ۱۰۸ عدد انواع مواد محترقه و آتش‌زای خطرناک و غیر مجاز در گیلان خبر داد و گفت: این مقدار کشفیات مواد محترقه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به کاهش ۹ درصدی وقوع جرایم سایبری در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: ۳ هزار و ۶۸۲ پرونده در خصوص جرایم سایبری تشکیل که در این خصوص ۹۴۳ متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان برخورد با قاچاق کالا و ارز در سال جاری را از اولویت‌های مجموع انتظامی استان اعلام کرد و با بیان اینکه کشفیات کالای قاچاق افزایش ۱۸۱ درصدی داشته است، تصریح کرد: ۳ هزار و ۳۰۱ فقره پرونده به ارزش ۸۳۰ میلیارد تومان در این خصوص در گیلان تشکیل و ۳ هزار و ۴۳۲ متهم نیز دستگیر شده است.

این مقام ارشد انتظامی به کشف ۲۵۰ هکتار زمین‌خواری و تشکیل ۳۷۶ پرونده در سال جاری اشاره کرد و افزود: کشفیات این حوزه افزایش ۱۳۷ درصدی داشته است.

سردار ملکی بیان کرد: در سال جاری تعداد ۱۰۷ فقره پرونده به ارزش تقریبی ۱۲۰ میلیارد تومان با افزایش ۲۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل در حوزه تشدید مبارزه با احتکار کالاهای اساسی در گیلان تشکیل شد.

افزایش ۷ درصدی تماس‌های عملیاتی

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۲۷۸ نفر به مرکز مشاوره مراجعه و ۲۵ هزار و ۶۹۸ جلسه مشاوره در دوایر مشاوره کلانترهای استان تشکیل شده که ۱۳ هزار و ۵۵۴ مورد آن به صورت خود معرف و ۸ هزار و ۸۶۶ پرونده ارجاعی از مرجع قضائی بوده است، خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده‌های قضائی، ۶ هزار و ۲۵۳ پرونده معادل ۷۱ درصد منجر به مصالحه شده است.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به افزایش ۷ درصدی تماس‌های عملیاتی و کاهش ۱۶ درصدی تعداد تماس‌های راهنمایی و ارشاد گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰ هزار تماس با این مرکز برقرار شده است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به استفاده حداکثری از کارکنان انتظامی برای تأمین نظم و امنیت مردم و مسافران نوروزی، گفت: ۴ هزار و ۷۰۰ نفر از کارکنان انتظامی گیلان در اجرای طرح نوروزی ۱۴۰۳ به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

سردار ملکی در پایان شعار انتظامی سال جدید را «نوروزی متفاوت با پلیس مقتدر و حرفه‌ای» اعلام کرد و افزود: جلوگیری از بروز تصادفات، کاهش تلفات و مصدومان حوادث ترافیکی و پیشگیری و مقابله با وقوع سرقت و دیگر جرایم از اولویت‌های پلیس در تعطیلات نوروز ۱۴۰۳ است.