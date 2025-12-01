سردار حسن پور: ۱۶۰ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در گیلان کشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین حسن‌پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گیلان با بیان اینکه امنیت پیش‌زمینه توسعه و پیشرفت است، اظهار کرد: در موضوع سرقت، توفیق داشتیم ۱۶ درصد از سرقت‌ها را کاهش دهیم و ۷۵ درصد سرقت‌هایی که در جامعه اتفاق افتاد، منجر به کشف شد.

وی در ادامه به آمار عملکرد پلیس در حوزه‌های دیگر اشاره کرد و گفت: در حوزه مبارزه با مواد مخدر، سه تن و ۶۹۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و بیش از ۱۹ هزار نفر از قاچاقچیان، خرده‌فروشان و معتادان متجاهر دستگیر شده‌اند که برای آنان پرونده قضائی تشکیل و تعدادی از مجرمان اصلی به اعدام محکوم شده‌اند.

فرمانده انتظامی گیلان در ادامه با اشاره به برخورد با اراذل و اوباش، افزود: بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر از این افراد احضار و حدود ۱۲۰۰ نفر از آنان که سابقه‌دار بودند، دستگیر شدند. همچنین ۲۵ نفر از اراذل و اوباش مسلح که با سلاح سرد اقدام به ایجاد ناامنی کرده بودند، با تیراندازی پلیس زمینگیر شدند.

کشف ۵۰ قبضه سلاح گرم و توقیف ۹۰ دستگاه خودروی متخلف

سردار حسن‌پور با اشاره به کشفیات در این حوزه، تصریح کرد: از این افراد ۵۰ قبضه سلاح گرم و حدود ۹۰ دستگاه خودروی مورد استفاده آنان توقیف شده است.

وی به آمار کشفیات قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده در استان از ابتدای سال تاکنون، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه آمار کشف سلاح ۵ درصد و آمار کشفیات مشروبات الکلی نیز افزایشی بوده است، خاطرنشان کرد: در حوزه برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز نیز اقدامات لازم در حال انجام است و هیچ‌کس مجاز به توقف غیرقانونی در استان نیست.

تصادفات فوتی در گیلان ۶ درصد افزایش یافته است

سردار حسن‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ترافیک و تصادفات اشاره کرد و گفت: استان گیلان در ۶ ماهه اول سال میزبان ۳۰ میلیون مسافر و ۹ میلیون دستگاه خودرو بوده است. اگرچه آمار تصادفات منجر به مصدومیت کاهش یافته، اما متأسفانه تصادفات فوتی ۶ درصد افزایش داشته که این موضوع هشداردهنده است.

وی افزود: ظرفیت استاندارد آزادراه قزوین - رشت ۲۵ هزار دستگاه خودرو در شبانه‌روز است، اما در یک روز شاهد تردد ۱۸۲ هزار دستگاه خودرو بودیم که این امر منجر به ترافیک و برخی حوادث دلخراش شده است.

فرمانده انتظامی گیلان در ادامه با اشاره به فضای سایبری، گفت: متأسفانه بیش از ۸۰ میلیارد تومان از طریق کلاهبرداری سایبری از حساب شهروندان سرقت شده که با پیگیری‌های پلیس فتا، ۵۲ میلیارد تومان از این مبلغ مسدود و به صاحبان حساب‌ها بازگردانده شده است. همچنین ۹۶ درصد جرایم سایبری در استان کشف شده است.

برقراری بیش از دو میلیون و ۴۵۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۰

سردار حسن‌پور با اشاره به ارتباط مردم با پلیس، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از دو میلیون و ۴۵۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ برقرار شده که روزانه به طور متوسط ۹ هزار تماس است. از این تعداد، بیش از ۴۶۰ هزار تماس منجر به کار عملیاتی شده است.

وی افزود: همچنین حدود ۳۲ هزار نفر با سامانه ۱۹۷ تماس گرفته‌اند که آمار شکایات نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش و ابراز رضایتمندی ۳۷ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی گیلان در پایان با تقدیر از نقش مؤثر اصحاب رسانه در ارتقای امنیت جامعه، خاطرنشان کرد: شما اصحاب رسانه نقش کلیدی در پیشگیری و اطلاع‌رسانی دارید و بدون همراهی شما، بسیاری از اقدامات پلیس ناتمام می‌ماند.