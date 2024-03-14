حفاری غیر مجاز در مهستان یک نفر را به کام مرگ کشاند

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی داور از کشف یک مورد حفاری غیر مجاز در شهر جدید هشتگرد (مهستان) خبر داد که منجر به فوت یک نفر و متواری شدن دو نفر شده است و گفت: در بررسی‌های میدانی مشخص شد که حفاری غیر مجاز به قصد تحصیل اشیای تاریخی در روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ توسط سه نفر صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز عنوان کرد: در تاریخ ۲۲ اسفند یگان حفاظت این اداره کل به محل عزیمت کرد و مشخص شد یک نفر از حفاران در محل حفاری بر اثر سقوط سنگ عظیم الجثه سه تنی، جان باخته و دو نفر بعدی از محل متواری شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌ای در این خصوص در کلانتری ۱۵ شهر مهستان برای دستگیری حفاران غیر مجاز تشکیل شد، اظهار کرد: با تلاش مأموران آتش نشانی و دیگر دستگاه‌های امدادی، انتظامی و قضائی جسد از محل خارج و به سردخانه بیمارستان منتقل و پرونده برای تحقیقات تکمیلی به اداره آگاهی ساوجبلاغ ارجاع داده شد.

داور مطرح کرد: محل حفاری مملو از سنگ‌های رودخانه‌ای بود و محیط پیرامون آن مورد بازرسی دقیق قرار گرفت و هیچ گونه آثار تاریخی‌فرهنگی مشاهده نشد اما اقدامات و بررسی‌های دقیق‌تر توسط کارشناسان میراث فرهنگی در حال انجام است.