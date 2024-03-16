پرداخت سود پول های روسیه به اوکراین از تابستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فایننشیال تایمز، کمیسیون اروپایی قصد دارد از تابستان آتی روند تحویل سود حاصل از نگهداری دارایی‌های ضبط شده روسیه در اروپا به اوکراین را آغاز کند.

قرار است در نخستین اقدام ۳.۲ میلیارد دلار از سود دارایی‌های ضبط شده روسیه در اروپا به اوکراین تحویل داده شود.

گفته می‌شود اتحادیه اروپا به طور جدی در حال پیش برد این طرح است و در صورتی که بتواند موافقت اعضای خود را در این زمینه بگیرد، نخستین بخش از دارایی‌های مذکور تا ماه جولای در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت.

قرار است هفته آینده سران کشورهای اروپایی در بروکسل تشکیل جلسه دهند و احتمالاً این طرح در نشست مذکور مطرح خواهد شد.

غرب از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین تا کنون، ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی روسیه را ضبط کرده ونهاد کلرینگ اروپا ۲۰۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را نگهداری می‌کند و گفته می‌شود بهره نگهداری از پول طی سال گذشته ۴.۴ میلیارد دلار بوده است.

بروکسل قصد دارد طی سال جاری ۲ تا ۳ میلیارد یورو از سود پول‌های روسیه را به اوکراین بدهد. مقامات اتحادیه اروپا بر این باورند که تا سال ۲۰۲۷ معادل ۲۰ میلیارد یورو سود از محل نگهداری دارایی‌های روسیه حاصل خواهد شد.