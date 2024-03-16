به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی گفت: در راستای کمک و همدلی به سیل زدگان جنوب استان سیستان و بلوچستان، با همکاری گروه‌های جهادی و فرماندهی مرزبانی فراجا؛ ۵ دستگاه کامیون حامل بسته‌های کمک معیشتی به مناطق سیل استان سیستان و بلوچستان اعزام شدند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با بیان اینکه این بسته‌های معیشتی توسط مرزبانان به هموطنان سیل زده اهدا شده است، افزود: مرزداران هنگ مرزی نگور پس از شناسایی نیازمندان، با عزیمت درب منزل این عزیزان، بسته‌های معیشتی شامل: مواد غذایی، پوشاک، لوازم بهداشتی و انواع مواد شوینده را اهدا کردند.

سردار گودرزی با بیان اینکه مرزبانی فراجا در ادامه این اقدامات انسان دوستانه ۲۵۰۰ پرس غذای گرم در بین سیل زدگان توزیع کرده است، خاطرنشان کرد: این عمل خداپسندانه و خیرخواهانه ضمن کاهش آلام خانواده‌های نیازمند مرزنشین، موجبات خرسندی و همدلی و تعاملات هر چه بیشتر مرزنشینان با مرزبانان را به وجود خواهد آورد.