علی‌اصغر اصغرزاده مجری طرح «پویش ملی اذان» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ارائه توضیحاتی درباره این پروژه ملی ویژه ماه مبارک رمضان بیان کرد: براساس برنامه ریزی هایی که در این زمینه انجام گرفته، بنا داریم تا با هدف احیای سنت فراموش شده اذان گفتن که موضوع بسیار مهمی است، «پویش ملی اذان» را راه اندازی کنیم.

وی افزود: البته ما غیر از برنامه ریزی هایی که برای پخش آثار ارسالی انجام داده‌ایم، نماهنگ‌هایی را برای پویش آماده کردیم که در دوره قبلی نماهنگ «من موذنم» به خوانندگی روح الله رحیمیان با همراهی گروه سرود «شمیم یاس» در قالب پویش «زنگ اذان» پیش روی مخاطبان قرار گرفت. در این دوره هم نماهنگ «وقت اذان» با خوانندگی عبدالرضا هلالی و محمد اسداللهی به بهانه راه اندازی «پویش ملی اذان» تولید شده و در کنار پخش و ارائه کارهای مردمی پیش روی مخاطبان قرار داده خواهد شد.

مجری پویش ملی اذان گفت: خوشبختانه تاکنون چندین هزار ویدئو به دبیرخانه پویش ملی اذان ارسال شده که به تفکیک انتخاب‌های نهایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، آثار ارسالی از شبکه پویا، شبکه سه و شبکه قرآن سیما پخش می‌شود. البته ما روزانه حوالی ساعت ۱۵ در قالب یک برنامه ۱۵ دقیقه‌ای ویژه برنامه‌هایی را از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش می‌کنیم.

اصغرزاده در پایان درباره نحوه ارسال آثار شرکت کنندگان در پویش ملی اذان گفت: شهروندان عزیز برای شرکت در این پویش باید عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۱۱۷۱ پیامک کنند تا راه ارتباطی برای آنها ارسال شود. براساس برنامه ریزی های انجام گرفته به برگزیدگان این پویش هدیه زیارت مشهد مقدس اهدا شود.

در توضیحات تکمیلی «پویش ملی اذان» آمده است: «از آن بگو … اذان پرچم دین ماست و یک اعلام عمومی. خیلی خوبه تو هرجایی که هستیم و امکانش رو داریم، بگیم که خدا بزرگ‌تر از همه چیزهای این عالمه … از لحظات زیبای اذان گفتن‌تون ویدئو بگیرید، برای ما بفرستید… عدد ۱ رو به سرشماره ۳۰۰۰۱۱۷۱ بفرستید تا لینک ارتباطی براتون ارسال بشه.»

در متن ترانه «پویش ملی اذان» هم آمده است:

بسم الله

اذان صبح

یعنی می‌خوام قبل طلوع

روزمو با خدا فقط کنم شروع

اذان ظهر

یعنی توی شلوغیا

من اومدم سراغ تو خودت صدا زدی بیا

اذان مغرب

که میشه می‌خوام اذان حرم و

فرشته‌ها وا می کنن جانماز خواهرمو

تو راه مسجد می‌بینم

قدم قدم مادرم و

الله دیدمت توی قلب شکسته

الله تو نگاه پدرهای خسته

الله مگذرم از درهای بسته

باتو

هر وقت اذان نجوای منه

می گم خدا بزرگ‌تر از دردای منه

میگ م خدا بزرگ‌تر از دردای منه

می گم خدا بزرگ‌تر از دردای منه

:

نشسته بلبل

با گل‌های قالی اذان می گه

بابا بزرگم

تو زمین شالی اذان می گه

بابای خاکیم

با چه اعتقادی اذان می گه

خط مقدم

ابراهیم هادی اذان می گه

الله اکبر

قوت قلب مؤمن

الله اکبر

منم شدم مؤذن

اذان که می گن توی آسمونیم

تو بغل خدای مهربونیم

با بچه‌های مسجد و مدرسه

قرار گذاشتیم یه سرود بخونیم

باز هم مرغ سحر، بر سر منبر گل

دم به دم می‌خواند، شعر جان‌پرور گل

باز از مسجد شهر، صوت قرآن آید

با نسیم سحری، عطر ایمان آید

هر وقت اذان نجوای منه

می گم خدا بزرگ‌تر از دردای منه

می گم خدا بزرگ‌تر از دردای منه