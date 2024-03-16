به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، پارک لاله تهران از اول ماه مبارک رمضان و همزمان با عید نوروز میزبان بزرگترین جشنواره رمضانی کشور و منطقه با عنوان «شهر رمضان» است. در این جشنواره قرار است مردم تهران با حضور بعد از افطار در پارک لاله این لحظات خوش را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. جشنواره «شهر رمضان» چهره جدیدی از تهران را به همگان نشان می‌دهد و برنامه‌های متنوع آن قرار است از تلویزیون به صورت زنده یا ضبطی پخش شود.

بخش «هم‌سفره»، جشنواره سفره داران شهر من است که ساعت ۱۸ و همزمان با اذان مغرب و افطار از شبکه افق پخش می‌شود.

بخش «موج آرمان» که در جشنواره صدای شهر من است نیز ساعت ۱۸ از رادیو ایران پخش می‌شود.

«کافه بازی»، جشنواره بازی‌های الکترونیکی شهر من است که ساعت ۱۷ در شبکه ۲ سیما به نمایش در می‌آید.

بخش «جشن شهر رمضان» که جشنواره خوب‌های شهر من است، ساعت ۲۱:۳۰ در شبکه تهران پخش می‌شود.

همچنین سه جشنواره برای کودکان در نظر گرفته شده است که شامل «کودک خلاق»، «جشن رنگ‌ها» و «مادر و کودک» است و در این بین برنامه «مادر و کودک» در ساعت ۲۰، با حضور مل‌مل از شبکه پویا به نمایش در می‌آید.

برنامه «جام رمضان» که جشنواره فوتبال شهر من است برای زنده نگه داشتن سنت «گل کوچک» و صمیمیت جام رمضان با حضور پیشکسوتان فوتبال و ورزش‌های دیگر از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد؛ همچنین علاقه‌مندان به ورزش می‌توانند در «گذر ورزشی» پارک لاله به ورزش‌هایی را مانند فوتبال گل کوچک، بدمینتون، والیبال و … انجام دهند.

جشنواره «آشپزباشی» نیز در محل پارک از ساعت ۱۹ با محوریت تغذیه سالم با ارایه غذاهای اقوام و ملل به خدمت‌رسانی به شهروندان شهر تهران می‌پردازد.