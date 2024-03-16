بلژیک: اسرائیل اجازه رسیدن کمک به غزه را بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نخست وزیر بلژیک از جنایت رژیم صهیونیستی در غزه انتقاد کرد.

«الکساندر دی کرو» نخست وزیر بلژیک روز شنبه در واکنش به افزایش گرسنگی در نوار غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید فوراً اجازه دسترسی بهتر به کمک‌ها را برای ساکنان غزه بدهد.

نخست وزیر بلژیک تاکید کرد که راهبرد گرسنگی در قبال مردم غزه موجب بدنامی این رژیم است.

آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که از سه کودک زیر دو سال در شمال غزه یک کودک از سو تغذیه رنج می‌برد.

آنروا بیان کرد: سو تغذیه به سرعت در میان کودکان در غزه در حال گسترش است و به سطح بی سابقه‌ای در غزه رسیده است. گرسنگی در افق به چشم می‌خورد.

همزمان صلیب سرخ و هلال احمر اعلام کردند: اوضاع انسانی در غزه به سطح فاجعه باری رسیده است. ساکنان غزه به شدت در معرض اهانت قرار دارند و اوضاع آنان دردناک است. بحران غذایی به شدت در حال گسترش است و اوضاع به وضع خطرناکی رسیده است.