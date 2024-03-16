اوضاع غزه فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عدنان ابوحسنه مشاور رسانهای آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا وابسته به سازمان ملل متحد، در سخنانی به تشریح اوضاع فاجعهبار نوار غزه پرداخت.
ابوحسنه اعلام کرد: وضعیت ساکنان نوار غزه به حدی غمانگیز است که حتی علوفه حیوانات هم برای استفاده به عنوان غذا به پایان رسیده است.
مشاور رسانهای آژانس آنروا تاکید کرد: کمکهایی که از آسمان به نوار غزه ارسال شده کافی نیست و به دست تمامی نیازمندان این باریکه نمیرسد.
ابوحسنه ادامه داد: باید به صورت فوری آرد وارد نوار غزه بشود و تامین آب آشامیدنی سالم صورت بگیرد. فرود کمکها از آسمان به روی نوار غزه پاسخگوی نیاز و خواسته موجود نیست.
مشاور رسانهای آژانس آنروا اعلام کرد: سوتغذیه پدیدهای خطرناک را شکل داده و در حال گسترش در جنوب نوار غزه است. ما در برابر بحرانی بزرگ هستیم؛ بحران کمبود غذا در نوار غزه.
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