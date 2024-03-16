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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

مشاور رسانه‌ای آنروا در غزه:

اوضاع غزه فاجعه بار است

اوضاع غزه فاجعه بار است

مشاور رسانه‌ای آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرد که ساکنان نوار غزه دیگر برای رفع گرسنگی به علوفه حیوانات هم دسترسی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عدنان ابوحسنه مشاور رسانه‌ای آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا وابسته به سازمان ملل متحد، در سخنانی به تشریح اوضاع فاجعه‌بار نوار غزه پرداخت.

ابوحسنه اعلام کرد: وضعیت ساکنان نوار غزه به حدی غم‌انگیز است که حتی علوفه حیوانات هم برای استفاده به عنوان غذا به پایان رسیده است.

مشاور رسانه‌ای آژانس آنروا تاکید کرد: کمک‌هایی که از آسمان به نوار غزه ارسال شده کافی نیست و به دست تمامی نیازمندان این باریکه نمی‌رسد.

ابوحسنه ادامه داد: باید به صورت فوری آرد وارد نوار غزه بشود و تامین آب آشامیدنی سالم صورت بگیرد. فرود کمک‌ها از آسمان به روی نوار غزه پاسخگوی نیاز و خواسته موجود نیست.

مشاور رسانه‌ای آژانس آنروا اعلام کرد: سوتغذیه پدیده‌ای خطرناک را شکل داده و در حال گسترش در جنوب نوار غزه است. ما در برابر بحرانی بزرگ هستیم؛ بحران کمبود غذا در نوار غزه.

کد مطلب 6056558

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